Magnussen cree que los nuevos coches le ayudarán con sus debilidadesEl piloto danés piensa que la nueva normativa que se introducirá en 2017 se adaptará más a su estilo de pilotaje.Kevin Magnussen tiene esperanzas en que la nueva normativa que se introducirá esta temporada hará que los coches se adapten mejor a su estilo de pilotaje. El danés admite que generalmente él tiende a sobreconducir el monoplaza, lo cual podría no suponer tanta desventaja con los nuevos vehículos.“Soy un piloto que, si tiene un problema, ocurre durante mucho tiempo porque estoy sobreconduciendo. Naturalmente tiendo a sobreconducir el coche”, declaró el piloto de Haas. “Y los nuevos coches probablemente se adapten mejor a mí que con la carga aerodinámica que tenían. Así que no puedo esperar. Va a ser divertido de probar. Si nuestras expectativas son ciertas, van a ser los Fórmula 1 más rápidos que ha habido nunca, así que es emocionante”.Una de las mayores preocupaciones que han tenido la mayoría de pilotos de la parrilla durante pretemporada ha sido la preparación física de cara a las exigencias de los nuevos monoplazas. Magnussen confiesa que él también ha tenido que realizar cambios en su entrenamiento para adaptarse a las mayores fuerzas G que se esperan. “He aumentado la intensidad este invierno. Me lo he pasado entrenando. No me he ido de vacaciones ni nada. Me he quedado en Dinamarca con mi entrenador. Eso es porque no sabemos lo rápidos que serán los coches y qué exigencias físicas van a tener, así que tienes que prepararte tanto como puedas”.Magnussen también habló sobre la importancia de tener a un compañero con experiencia y cree que puede aprender mucho de Romain Grosjean. “Prefiero tener a un compañero con experiencia. Es bueno para el equipo y para mí como piloto, es importante tener a alguien de quien aprender. Aprendí de Palmer el año pasado, pero seguro que aprenderé más de Grosjean porque es un piloto extremadamente rápido. Palmer también lo es, pero Grosjean además tiene mucha experiencia”.