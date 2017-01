por scuderia ferrary » Ayer, 21:44

Liberty Media no renegociará el contrato de Silverstone con la Fórmula 1, pero sí que prevé ayudarles en las tareas de promoción para conseguir que el GP de Gran Bretaña sea un evento más conocido tanto en el país como a nivel internacional.La continuidad de la cita inglesa está en entredicho por las dificultades económicas que atraviesa su promotor. El BRDC asegura que es una carrera inasumible a nivel económico y los rumores indican que la de 2019 podría ser su última edición.Liberty quiere mantener las citas icónicas de la vieja Europa porque cree que aportan un valor simbólico especial al conjunto del calendario. Sin embargo, Carey explica que no rebajarán las condiciones que les pedía Bernie Ecclestone."No vamos a renegociar con Silverstone, pero trabajaremos con ellos para ser buenos socios", explica Chase Carey al diario Mail on Sunday. "Gran Bretaña es una carrera importante del calendario. Queremos ayudarles a promocionar la carrera. Cuando hay un partido de la NFL en Londres, las tiendas de Regent Street van llenas de eso. Queremos hacer ese tipo de cosas con el GP de Gran Bretaña, hacer que el evento sea más internacional".Carey señala que su objetivo es hallar un objetivo entre circuitos legendarios y trazados nuevos en ciudades icónicas. Hasta ahora, los nombres que habían sonado eran Nueva York, Miami y Los Ángeles. Ahora también menciona la capital de Inglaterra, Londres."Aunque queremos tener carreras en ciudades ‘destino’ como Londres, Nueva York, Miami o Los Ángeles, reconocemos la base europea del deporte y queremos seguir con esta tradición".