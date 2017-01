por GTO » Ayer, 16:45

Alonso se muestra optimista: Con el cambio de normativa, todo puede pasarEl asturiano está seguro de que algún equipo se equivocará mientras que otro dará con la clave.Fernando Alonso será uno de los pilotos más veteranos de la parrilla de Fórmula 1 junto a Kimi Raïkkönen y Felipe Massa. El asturiano ha vivido varios cambios de normativa que por norma han dado alas a algunos equipos y se las han cortado a otros, amén de situaciones vividas similares a la temporada de 2009 donde una interpretación de reglamento diferente permitió a Brawn GP granar el campeonato yendo prácticamente con lo mínimo.Por este motivo, Fernando Alonso se muestra totalmente convencido de que habrá equipos que encuentren rápidamente el camino a seguir mientras otros comiencen con un punto de partida erróneo, como así ha reconocido a Autosport; “Con nuevas reglas, puedes tener fortuna o no, depende cómo interpretes las reglas y la filosofía de tu vehículo. Esperemos ser uno de los equipos que hacen bien el trabajo desde el principio.” añadió el asturiano, comentando sobre las sensaciones de llegar a una carrera y ver que tu paquete aerodinámico va en línea opuesta al del resto de la parrilla, lo que hace sentir que te has equivocado.Fernando sigue siendo optimista respecto al McLaren Honda de 2017, un optimismo que el piloto confiesa que no tenía al acabar 2015; “En Abu Dhabi solo quería que llegara el Lunes y olvidar todo el año, pero la mejora que hemos tenido durante 2016 ha sido alentadora, por lo que hay motivación alta para la nueva temporada. No puedo esperar a que llegue Australia. Estoy seguro de que alcanzaremos las cifras de potencia que nos hemos propuesto. Eso sí, la aerodinámica será una incógnita.” completó el bicampeón español de Fórmula 1.