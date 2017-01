por Trupon » Hoy, 20:39

Ferrari usará la impresión 3D para dar con un revolucionario pistón

Confía en esta tecnología para tener un empuje en 2017

La Scuderia cambia totalmente el enfoque de su motor

ANA VÁZQUEZ | 31 ENE 2017Ferrari usará la tecnología de impresión 3D para diseñar un pistón innovador que logre darles empuje a su motor 2017, según ha podido saber la publicación británica Autosport. Tras no cumplir con sus predicciones el año pasado, los de Maranello trabajan en silencio a petición de su presidente, Sergio Marchionne.El desarrollo del proyecto 668, nombre en código del monoplaza de los de rojo, está avanzado y está previsto que debute en un filming day en Fiorano y que se presente de forma online el próximo 24 de febrero.El jefe del departamento de diseño de motores, Sassi Lorenzo y el responsable del ensamblaje, Enrico Gualteri, esperan dar con los cambios que el director técnico, Mattia Binotto, que viene del área de motores, les ha pedido.Se espera que en lo que más se centren sea en la combustión y que en la cámara aumente considerablemente la presión gracias a los trabajos en el sistema de ignición. Un diseño de un nuevo micro-inyector de Magneti Marelli puede ayudar a asegurar la llama perfecta para que aumente el rendimiento de la cámara de ignición, minimizando con esto el uso del combustible.Estos cambios someterán al motor a fuerzas tremendas, lo que sumado a un aumento de temperatura podría amenazar la fiabilidad. Para cumplir con sus objetivos, Ferrari debe revolucionar su enfoque del diseño del motor. Por eso ahora prueba un nuevo concepto de diseño de un pistón de acero de aleación.Aunque la FIA limita los materiales que los fabricantes pueden usar, la Scuderia busca alejarse del común aluminio. El acero es pesado y el aluminio no tiene tanta resistencia a la deformación y no se rompe a temperaturas extremas.En la búsqueda de la aleación correcta, los ingenieros de Maranello estudian las tecnologías de impresión 3D, conocidas en la industria como fabricación añadida. Usar esta técnica permite a los ingenieros construir capas finas , así que es posible crear formas complejas que no era posible realizar antes usando los métodos tradicionales.El grado de libertad que ofrece la impresión 3D, junto con la velocidad de producción, ha abierto una frontera nueva en el desarrollo del diseño en un área que estaba limitada a piezas de plástico para túneles de viento. El uso de materiales como acero de aleación, que en procesos normales no serviría para la producción de un pistón de F1, se puede considerar porque ya no es necesario fabricar superficies completas.Diseños en forma de panal son posibles e incorporan la ventaja de la fuerza sin la desventaja del peso. Ferrari seguro que no será el único equipo que explore esta tecnología. Binotto espera mejoras de rendimiento en la pista lo más pronto posible, quizás al comienzo de la temporada.