La eliminación de los tokens no es una solución rápida para HondaHasegawa advierte de que la mayor libertad en el desarrollo de los motores no tiene por qué tener un gran impacto en el rendimiento de su unidad.El sistema de tokens que limitaba el desarrollo de los motores durante la temporada se eliminó para 2017. Los motoristas tendrán más libertad para realizar modificaciones en un intento de reducir la distancia entre Mercedes y sus rivales. Honda podría ser a priori uno de los mayores beneficiados de este sistema, pero Yusuke Hasegawa prefiere mantenerse cauto y afirma la eliminación de los tokens no es una solución rápida.“El sistema de tokens no es la única limitación en el desarrollo”, declaró Hasegawa a RACER. “La limitación de tiempo es la mayor que hay, además de los límites técnicos y presupuestarios. Así que los tokens no son los únicos. Ni siquiera pudimos usar todos la pasada temporada. El tiempo ha sido importante desde siempre. Por supuesto, si tuviéramos mucho tiempo tendríamos la oportunidad de igualar al resto de equipos, pero no podemos usar eso como excusa”.Honda introdujo su motor V6 turbo un año después de que lo hicieran Mercedes, Renault y Ferrari. A pesar de tener una temporada de rodaje menos que sus rivales, Hasegawa cree que los tokens no supusieron tanta desventaja para ellos. “Teníamos que considerar cuántos tokens teníamos disponibles y cómo gastarlos, pero no era una gran limitación. Una vez que decidimos ir en una dirección, muchas cosas se pueden arreglar. Es difícil actualizar el motor varias veces con los tokens, pero en invierno puedes modificarlo completamente”.