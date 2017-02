por GTO » Hoy, 16:34

CONFÍA EN EL EQUIPODaniel Ricciardo: "Si tuviera que apostar, apostaría por Red Bull en 2017"Daniel Ricciardo asegura que fue tentador el asiento en Mercedes pero afirma que no podría estar mejor que en Red Bull. El piloto australiano está contento con el equipo y confía en que este año puede ser su coche el que luche por las victorias y se lleve el campeonato a final de temporada."Fue tentador ver un asiento libre en Mercedes, solo por saber cómo va el coche... pero 2017 es un nuevo año para todos y espero que esta vez tengamos el coche ganador. Fue una situación loca para Mercedes. Estoy seguro de que todos los pilotos llamaron a Toto Wolff y a Niki Lauda, y los que no llamaron tenían pensado hacerlo. Ha sido interesante haber visto cómo ha evolucionado todo y se han decantado por Bottas. Veremos cómo le va. En mi caso, no podría estar en mejor sitio que en Red Bull", ha explicado Daniel Ricciardo para Pit Pass.En cuanto a la lucha por el título, Ricciardo cree que este año tendrán opciones de plantar cara a Mercedes. El piloto de Red Bull cree que él y Max Verstappen forman la mejor pareja de pilotos de la parrilla y confía en que este año puedan luchar por victorias a menudo y acabar ganando el Campeonato."Creo que podemos plantar cara a Mercedes. Si conseguimos mejorar como el año pasado, no lo tendrán nada fácil, créeme. Creo que tenemos la mejor pareja de pilotos. No sabría decir con seguridad cuál es la segunda mejor. Tampoco me importa mucho. 2016 ha sido un año alentador para nosotros. Hemos podido estar en la lucha por algunas victorias y algunas poles. Fue un pasito más y nos estamos acercando a donde queremos estar. Por lo que he podido saber del coche, sin duda apostaría por nosotros", ha concluido el piloto australiano de Red Bull.