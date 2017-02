por Trupon » Ayer, 16:12

Los pilotos sufrirán hasta 5'75 G en el cuello en 2017

Los nuevos monoplazas aumentarán el desafío físico debido a su gran velocidad en curva

JESÚS MUÑOZ | 2 FEB 2017La nueva generación de monoplazas de la Fórmula 1 promete ser muy exigente en el apartado físico para los pilotos, pero, ¿serán realmente tan duros? El doctor Ceccarelli, dueño de Formula Medicine, ha ido más allá con sus investigaciones y ha asegurado que los pilotos tendrán que hacer frente a un aumento de carga del 25% en algunas curvas, en las que sus cuellos llegarán a soportar una fuerza de 5'75 G.Dichos datos se conseguirán gracias a la modificación del reglamento. El año que viene veremos coches con mayor carga aerodinámica, neumáticos más anchos y unidades de potencia que podrán ser desarrolladas libremente, por lo que los tiempos por vuelta bajarán considerablemente. El Dr. Riccardo Ceccarelli, pionero de la preparación física y mental en la Fórmula 1 desde hace treinta años, ha explicado lo que supondrá para los pilotos un cambio tan importante."La introducción de los neumáticos más anchos y mayor carga aerodinámica aumenta considerablemente el rendimiento en las curvas. El peso de la cabeza con el casco suele estar en 7 kg, y este año se estima un aumento de entre el 20 y el 25% de carga. En las curvas en las que se grabaron picos de 4'5 G, se llegarán a 5'5 o incluso 5'75 G, llegando a una carga total de alrededor de 34 kg en la cabeza del conductor. Un aumento de 6-7 kilos que los pilotos sufrirán en cada curva rápida. Lo multiplicamos por el número de curvas y entendemos el aumento de carga sobre el piloto en una sola vuelta", explica Ceccarelli para el portal italiano de Motorsport.com."Los conductores estarán bajo estrés en el centro de la curva, un punto en el que la trayectoria es muy importante y en la que se decide cuándo ir a fondo. El fortalecimiento de los músculos del cuello no es una tarea fácil, ya que comienza a partir de los músculos de los hombros y se eleva gradualmente. Al entrar en la curva es esencial tener la mejor visibilidad. Si la cabeza se mueve hacia el exterior tienes el riesgo de no estar en condiciones de fijar la trayectoria perfecta. El precio es quizá una o dos centésimas de segundo, pero después de varias curvas, puede resultar en una o dos décimas. Además, cuando se acusa la fatiga, la situación tiende a empeorar", agrega.Además de explicar el paso por curva, Ceccarelli ha analizado también la frenada, el aspecto mental y los cambios que ha habido en las últimas décadas. "El frenado será una fase más corta con respecto a la ejecución de una curva. El cuello no sufre tanto en la frenada porque frenas recto y puedes apoyarte en ambos lados. No debe haber problemas en ese frente. Las protecciones laterales y el Hans han facilitado en gran medida la vida del piloto. En los años 80 y principios de los 90 la cabeza estaba completamente libre, y esto requería un esfuerzo tremendo en el cuello. El aumento de rendimiento favorecerá a los pilotos talentosos con gran velocidad en la toma de decisiones. Los aspectos físico y mental deben ir de la mano", comenta el dueño de Formula Medicine.Por último, otro de los factores a tener en cuenta será la edad. Según Riccardo, la maduración de un piloto suele llegar a los 28 años, mientras que a los 35 empiezan a decaer física y mentalmente, aunque existen ciertos métodos que ayudan a prolongar estos periodos de tiempo."Obviamente, la edad juega un papel. La perfecta maduración se lleva a cabo entre los 28 y los 30 años de edad. A continuación, la bajada de rendimiento comienza a sentirse especialmente después de los 35 años. Pero hay pros y contras, los jóvenes suelen consumir más energía debido a su efusividad, sin embargo, con la edad se aprende a manejar las situaciones críticas y a no consumir más de lo debido. Hay muchos aspectos que conciernen al uso de la energía", concluye Ceccarelli.