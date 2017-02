por scuderia ferrary » Ayer, 17:19

Sebastian Vettel cometió un error al fichar por Ferrari: no se llevó a nadie de su antiguo equipo en Maranello. Así lo cree Gerhard Berger, expiloto de Fórmula 1 y también exdirector del equipo Toro Rosso cuando el piloto alemán logró la primera y única victoria del equipo de Faenza.Muchas personalidades del paddock de la F1 comenzaron a comparar a Vettel con Michael Schumacher al fichar por Ferrari en 2015. A pesar de que al Kaiser le costó cuatro años de sequía para poder lograr el primer título para la Scuderia en su quinta temporada, tras el complicado 2016 de Vettel, las comparaciones parecen más lejanas.Y es que Berger cree que hay una diferencia sensible entre el fichaje de Schumi por Ferrari y el de Vettel en 2015. "Michael se llevó a gente de Benetton. Sebastian debería haber hecho el cambio a Ferrari solo como lo hizo Michael, trayendo figuras clave de Red Bull con él", aseguró el expiloto de 57 años en Motorsport Aktuell.Seguramente no le falte razón a Berger, pues si Vettel hubiera llegado junto con Christian Horner o Adrian Newey, quizá hoy Ferrari tuviera otro aspecto, pero eso nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es que Vettel termina contrato en 2017 con Ferrari, y también habrá una vacante libre en Mercedes en 2018. "No veo que vaya a haber mucho cambio en Ferrari en 2017. Así que en ese caso Vettel debería tomar una decisión", aseguró Berger respecto al futuro del tetracampeón.La noticia del mes de enero fue la compra de Liberty Media y el cambio de rol de Bernie Ecclestone, que ya no será el CEO de la F1 y ahora ocupará un puesto honorífico. Berger destacó la figura de 'Mr. E' para lo que es el deporte hoy en día. "La conclusión es que él es el padre de nuestro negocio, y hay cierta tristeza cuando ves el final de una era. Habría sido una oportunidad para los nuevos dueños intentar gestionar sus planes con la experiencia de Bernie".