por scuderia ferrary » Ayer, 17:22

Stoffel Vandoorne está convencido de que estaría equivocado si se centrase solo en vencer a su nuevo compañero de equipo, Fernando Alonso. El principal objetivo del piloto belga es que McLaren-Honda regrese al escalón más alto del podio, por lo que pretende enfocarse en ello y tratar de cometer el menor número de errores posible.A pesar de la gran trayectoria que atesora en categorías inferiores y el espectacular debut que protagonizó el año pasado en la Fórmula 1, Vandoorne insiste en que su prioridad no será batir a Alonso, ya que lo más importante es el desarrollo del coche."He podido trabajar con Fernando durante los últimos dos años, y ver cómo opera en el equipo y cómo impulsa al equipo hacia adelante. Sé muy bien cómo es él. Es un piloto muy competitivo, todo el mundo conoce sus capacidades y todavía piensan que es uno de los mejores, así que sin duda tendré un buen punto de referencia. Pero para mí sería un error centrarme solo en Fernando, creo que nuestro objetivo principal es conseguir que McLaren Honda regrese al frente. Yo solo tengo que asegurarme de que aprovecho al máximo cada situación, no cometo errores tontos y me aseguro de hacerlo todo bien. Cuando hago eso, por lo general suelo lograr buenos resultados, así que para mí será el foco principal", comenta Vandoorne en una entrevista para el portal estadounidense de Motorsport.com.Además de observar a Fernando, también ha podido analizar la manera de trabajar de Jenson Button durante dos años, por lo que Vandoorne ha tenido dos grandes referencias. Respecto a la presión que tendrá que soportar en 2017, el belga asegura que está acostumbrado."Para mí ha sido una buena posición ver cómo ambos se estaban preparando su fin de semana, la construcción de las carreras. Es algo sobre lo que no tengo mucha experiencia todavía. Pero tengo algunas ideas y expectativas sobre cómo hacerlo. En la Fórmula 1 siempre ha habido un ambiente de presión. Me han pedido un rendimiento alto en cada serie en la que he estado conduciendo, así que por supuesto, la F1 es otro paso más. También está la presión de los medios de comunicación, pero sé que estoy preparado", agrega.Por último, Stoffel no se ha atrevido a comentar en qué posición se encontrará su nuevo monoplaza respecto a los demás, pero confía plenamente en el progreso de su equipo y espera poder aprovechar al máximo todas las oportunidades que se le presenten."No he establecido expectativas reales hasta el momento. Es muy difícil saber dónde estamos ahora mismo en términos de rendimiento. Esperamos que los mejores equipos peleen por los mejores puestos, pero aún no sabemos en qué orden. Yo solo me estoy enfocando en no cometer errores y estar al día en los procedimientos. Para mí, lo más importante es que vaya a Barcelona y poder empezar a concentrarme en el rendimiento. Especialmente con las nuevas regulaciones, cada semana que entro allí [en la fábrica] hay cosas nuevas y algo que aprender. En las últimas semanas ha habido un gran progreso pero, ¿dónde colocas eso en comparación con los otros equipos? No lo sabemos, y eso es algo que tendremos que esperar hasta que empecemos a rodar en la pista", concluye el piloto belga.