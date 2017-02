por scuderia ferrary » Ayer, 17:24

¿Por qué no acaba de funcionar el producto de la Fórmula 1? Es cierto que este deporte podría llegar a muchísimas personas más, sin embargo, algo falla. Esto precisamente intenta desgranar Brown en su última entrevista con la BBC.El nuevo CEO del McLaren Technology Group, Zak Brown, comparte su punto de vista sobre la dirección que necesita tomar la Fórmula 1 ahora que Bernie Ecclestone ya no está al frente de la categoría reina. El estadounidense se queja de que los coches y no los pilotos se han convertido en demasiado héroes y no debería ser así."Los pilotos son los héroes y lo que pasa es que hay una guerra tecnológica. La F1 siempre ha sido una guerra tecnológica. Los coches se han convertido demasiado en héroes. Necesitamos que estos pilotos, que son héroes, luchen de nuevo en la pista. Tenemos grandes carreras. Lo digital, las aplicaciones, la forma en la que nos relacionamos con los aficionados, el producto es genial, pero no creo que hayamos hecho un trabajo bueno mostrando el producto y comunicándonos con los aficionados", ha contado Brown para la BBC.