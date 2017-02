por scuderia ferrary » Ayer, 21:46

El presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, ha confirmado que Ferrari valora la compra de acciones de la Fórmula 1. En declaraciones recogidas por La Gazzetta dello Sport, Marchionne reconoce el interés, pero mantiene dudas por lo que pueda ocurrir con la competición en el futuro: "No sería prudente invertir sin tener claridad sobre lo que ocurrirá después de 2020", asegura.El máximo mandatario de la histórica escudería apunta a que "están considerando adquirir una parte" de la Fórmula 1, y ya ha mantenido conversaciones con Liberty Media, los nuevos dueños del Gran Circo. El presidente de los de Maranello trató las cuentas del conjunto de 2016 con analistas financieros, y aunque confirma el interés por invertir en la F1, también advierte que no sería prudente invertir "sin conocer lo que pasará más allá de 2020, cuando finalice el pacto de la concordia".También ha querido dar su punto de vista acerca de la llegada de Liberty Media a la competición: "Espero que el deporte de la F1 en general vaya a mejor, porque Liberty y Chase Carey están muy familiarizados con el mundo del entretenimiento y harán que este deporte sea aún más popular", afirmó.De esta forma, Ferrari se presenta como el primer equipo que reconoce abiertamente la intención de invertir en la Fórmula 1. Tras la llegada de Liberty, se ofreció a los equipos la posibilidad de comprar acciones de la competición, pero las escuderías no mostraron interés. Recientemente, Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, confirmaba que los equipos aún no han cerrado la puerta a la posibilidad de invertir en el Gran Circo.Las declaraciones de Marchionne no hacen sino confirmar que el directivo de los de Woking estaba en lo cierto. Ferrari es el primer equipo que ha dado un paso adelante en su declaración de intenciones. Veremos si alguna otra formación acompaña al Cavallino Rampante.