por scuderia ferrary » hace 16 minutos

Esta semana se conocía la opinión del presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, respecto al tema de la compra de acciones. El italiano ha preferido mantenerse prudente respecto a esta posibilidad, por lo que pueda pasar después del año 2020, en el que la Fórmula 1 puede cambiar de nuevo.Los equipos de Fórmula 1 deberían reflexionar sobre la invitación de Liberty Media de comprar acciones en el deporte, pues en opinión del jefe de Mercedes, Toto Wolff, no deberían rechazarla.“Ésta es una idea que uno no debería rechazar de forma sencilla, pero en cualquier caso, uno debe saber más sobre el negocio y nuestro papel en todo el proyecto. Estas conversaciones sólo han comenzado y probablemente duren los próximos meses”, ha comentado Wolff para la revista austriaca Trend.Los nuevos propietarios de la categoría reina esperaban que los equipos compraran acciones del deporte tras la adquisición de la Fórmula 1 por parte de la compañía estadounidense, de hecho, reservaron unos 370 millones de euros de acciones para ellos, tienen seis meses para decidirse si las quieren.Equipos pequeños como Sauber y Force India no se cree que vayan a participar en este proceso por sus apretados presupuestos y problemas económicos. Wolff no se ha quedado callado y ha recomendado a Liberty Media que haga las carreras a unos precios más accesibles para los aficionados. “Liberty Media de verdad tiene que solucionar el tema de los precios de las entradas”, ha expresado el de Mercedes para finalizar.