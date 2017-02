por Trupon » Hoy, 11:44

Ferrari es la elegida por Pirelli para probar los neumáticos de lluvia

el jueves 9 y el viernes 10

JUAN MUñOZ DE PALACIO03/02/2017El proveedor en solitario de neumáticos para la F1 desde 2011 buscará afinar sus gomas de lluvia antes del comienzo de la séptima temporada tras su vuelta.El trayecto para Pirelli desde entonces no ha sido nada fácil. Neumáticos que explotaban en plena recta, desgaste excesivo hasta provocar grietas en los mismos o pinchazos sin motivo son algunos de los motivos por los que la marca italiana ha sido criticada por los aficionados a la F1. Asimismo, los compuestos destinados para las carreras bajo la lluvia no han quedado fuera de este debate; son varias las carreras que en estos años han comenzado tras el coche de seguridad a causa de su ineficacia en condiciones extremas. Este hecho parecía impensable en los viejos tiempos, cuando las inclemencias del tiempo tenían que ser realmente extremas para que los pilotos no salieran a pista.Dichos test ocuparán dos días de la segunda semana de febrero, concretamente. Pirelli tiene que sacar el máximo provecho posible de los 25 días de probaturas de los que dispone. Todos los datos que puedan extraer de estos nuevos neumáticos, más anchos que en 2016, valdrán su peso en oro. Se servirán de un monoplaza de Ferrari del año 2015, aunque modificado, en el circuito de Fiorano.El proceso de calentamiento del neumático será el punto principal a investigar en estos test. Los neumáticos deberían proporcionar un agarre extra de cara a las nuevas resalidas: una vez el 'safety car' se marche, los pilotos volverán a ocupar sus puestos en los huecos de la parrilla, siguiendo el orden en el que se encontraban justo antes de que este hiciera su aparición. A partir de ahí, la carrera se reanudará con la normalidad habitual, con los monoplazas batiéndose el cobre luchando por posición, sin ralentizar el ritmo.Equipos como Mercedes y Red Bull también se han puesto en contacto con Pirelli para probar estos neumáticos. Se espera que estos prueben de igual manera los neumáticos de agua, para lo que deberán preparar primero sus coches 'muleto' de años anteriores, similar al de Ferrari.