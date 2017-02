por scuderia ferrary » Hoy, 16:24

Stoffel Vandoorne solo ha tenido una carrera de experiencia como piloto oficial de Fórmula 1 después del GP de Baréin de 2016, sin embargo, ya puede comparar con las sensaciones que le ocasiona el simulador del nuevo monoplaza de 2017. Lo único que espera el excampeón de la GP2 es que no tenga que limitar su rendimiento con las nuevas regulaciones. Es decir, que se normalice la sensación de pilotar un monoplaza de la categoría reina."Me acuerdo que al volver de la Super Fórmula y llegar al coche de F1 fue algo extraño para mí. Tenía que conducir peor de lo que podría porque iba demasiado al límite al inicio. Eso no es lo que deberíamos ver, porque deberías llegar a F1 y que lo normal sea estar por debajo del límite", ha reconocido Vandoorne al portal estadounidense Motorsport.com."Espero que volvamos a tener las sensaciones normales este año. Los nuevos coches se sienten diferente a los de 2016 en el simulador. Cada semana que voy, hay mejoras y cada semana el coche se siente diferente así que hasta los test no sabré exactamente cómo se siente", ha añadido."Creo que en aspectos de rendimiento será (2017) agradable para los pilotos, porque todo será mucho más rápido, pero lo que no sé es si la competición será mejor. No creo que vaya a cambiar mucho porque los pilotos en general nos adaptamos bien a los coches bastante rápido y lo podemos llevar al límite, así que no creo que vaya a haber un gran cambio en ese sentido", ha reiterado el piloto belga. "Pero creo que la experiencia siempre es un beneficio, pero no creo que vaya a ser malo el cambio normativo. Para mí será una oportunidad, y también para que McLaren-Honda recorte distancias", ha concluido.