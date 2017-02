por scuderia ferrary » Hoy, 16:26

James Key, diseñador y jefe técnico del equipo Toro Rosso, reconoce que 2017 puede ser un gran año para el conjunto de Faenza dada la calidad y la calidad de sus dos pilotos, dado que la información que Daniil Kvyat pueda aportar en su cuarto año como piloto oficial o Carlos Sainz en la que será su tercera temporada vestido con los colores de Toro Rosso."Creo que la experiencia será un extra para el equipo. Cuando Max Verstappen y Carlos llegaron en 2015, ambos eran claramente jóvenes pilotos y fue positivo para nosotros y el deporte en general. Hicieron un gran trabajo en su primer año, pero siguen aprendiendo, tienen que seguir su proceso de aprendizaje sobre cómo hacer que los neumáticos rindan en todo momento, por ejemplo", ha reconocido Key a la revista RACER."Han cometido errores de novatos que son inevitables, pero aprenderán en pista cosas que no habían visto antes, ya que siempre hace falta algo de experiencia para llegar al máximo nivel de rendimiento. Deben concentrarse en en su trabajo fin de semana tras fin de semana", ha añadido.La clave para que Toro Rosso aspire a ser el quinto mejor equipo del año será tener, obviamente más allá del rendimiento del coche, a sus dos pilotos en su mejor momento de forma. Key considera que no hay razones para que las cosas no sean así en vista de las rachas de sus dos pupilos en los últimos meses."En 2016 cambiamos pilotos y Danny necesitó algo de tiempo para resetearse a sí mismo. Creo que al final de temporada así lo logró. A pesar del hecho de haber tenido un año complicado, le tenemos muy bien considerado. Creo que volverá a su máximo nivel en 2017 porque ha tenido tiempo de dar un paso atrás y alejarse de cosas que le podían afectar", ha asegurado Key."Sabemos que Carlos tiene un gran potencial y queremos que lo haga bien. Es un año muy importante para él claro, porque deberá mostrar todo lo que es capaz de hacer para ser competitivo en el mercado de pilotos y poder tener más oportunidades en el futuro. Nosotros estamos contentos de tener a esta pareja de pilotos. Sabemos que es la alineación con más experiencia que hemos tenido en el equipo. Esto nos permitirá desarrollar el coche en 2017 con sus datos e información, será muy bueno", ha concluido.