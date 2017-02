por scuderia ferrary » Hoy, 16:29

El desafío de Renault para esta temporada es crear una gran asociación con su piloto Nico Hulkenberg. El piloto teutón se unió al fabricante galo por su gran oferta técnica y con un objetivo claro: ganar carreras a corto plaza y Mundial en los próximos años.El punto débil de Hulkenberg es sin duda no haber conseguido un podio aún. A pesar de ello, el director general de Renault, Cyril Abiteboul no tiene ninguna duda de que el alemán tiene la velocidad y el potencial para convertirse en parte fundamental para la marca del rombo."Es muy emocionante porque es exactamente el tipo de piloto que queríamos tener. La gente dice que tiene un perfil bajo, pero para nosotros es una gran oportunidad", ha admitido Abiteboul. "Tenemos la oportunidad de tener a alguien que tiene mucha experiencia, que junto a Nico Rosberg y Lewis Hamilton ha estado en ese nivel en categorías inferiores, pero no está asociado a otro fabricante de automóviles, u otro grande", añadió.Y es que lo que busca Renault es crear la misma asociación que tiene en la actualidad Lewis Hamilton con Mercedes, o en su día, la brillante relación entre Sebastian Vettel y Red Bull."Creemos que tenemos un gran piloto en Nico, pero es un proyecto a largo plazo, lo que lo convierte en un gran embajador de Renault y eso se consigue a través de una gran asociación, una muy fuerte. Espero que en un par de años, si tenemos éxito, las personas asociarán Nico y Renault. Pero lo primero es lo primero, tenemos que hacer un gran trabajo", ha finalizado Abiteboul.