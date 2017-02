por scuderia ferrary » Hoy, 16:31

Max Mosley, ex presidente de la FIA, se ha apresurado a cuestionar la decisión de Liberty Media de expulsar a Bernie Ecclestone de su cargo como director ejecutivo de la Fórmula 1. Según él, lo habría "mantenido en su puesto".Ahora Liberty Media no cuenta con la dirección de la persona que estuvo en sus múltiples facetas de la máxima categoría automovilística durante varias décadas. Por lo que ahora, sin Ecclestone, la firma inversora estadounidense tendrá una difícil papeleta."Creo que puede ser bastante difícil para Liberty. Creo que Ecclestone fue brillante en tratar con los promotores, organizadores y en toda la estructura del Campeonato. Para alguien nuevo, entrar sin todas ninguna relación personal puede ser difícil", ha asegurado Mosley durante la subasta benéfica de Zoom Auction en Londres.El hasta ahora jefe supremo de la Fórmula 1 había pedido seguir tres años al frente del Gran Circo, sin embargo, el pasado mes de enero fue despedido y nombrado presidente emérito. Mosley asegura que Ecclestone tendría que haber seguido en cargo, pues sus años al frente de la F1 así lo acreditan, y Liberty debería haberlo tenido en cuenta."Si hubiera sido mi decisión lo habría mantenido haciendo las cosas en las que demostró ser muy bueno y por otro lado concentrarse en hacer las cosas que hasta ahora no se han hecho, como la televisión interactiva, la realidad virtual, los medios de comunicación social, Internet y todo lo demás. Todo eso ha sido un poco descuidado en la Fórmula 1 y en ese tipo de cosas creo que Liberty es probablemente muy bueno", ha añadido.Por otro lado, Mosley asegura que la contratación del ex director técnico y dueño del que fuera equipo Ross Brawn ayudará en gran parte a los americanos y la califica de "una buena opción", dado que "Ross entiende completamente el deporte, entiende lo que hay que hacer y tiene un cerebro analítico absolutamente increíble. Creo que será un gran activo para ellos. Ross es sobresaliente".Liberty mantiene una "mente abierta" sobre el formato de los fines de semana de Gran Premio. Chase Carey ya ha declarado el de deseo de hacer carreras "más largas, más emocionantes y exitosas. 21 Super Bowls". También quiere promover el deporte en plataformas digitales y aumentar los ingresos.Acerca de estos puntos, Mosley asegura que el gigante americano subestima el desafío que podría ser más complicado de lo que parece. Pero para el ex presidente de la FIA la prioridad de Liberty debería ser "aumentar las audiencias". Una tarea, a priori, muy difícil si vemos como los espectadores de media Europa han caído en picado, ya que la televisión de pago se ha impuesto sobre la televisión en abierto."Existe un gran conflicto entre conseguir el dinero de los derechos de televisión y luego quizás distribuirlo a los equipos. Esa es una decisión de negocios bastante difícil que Liberty Media debe tomar", ha concluido Mosley.