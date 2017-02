por Trupon » Ayer, 22:19

La FIA bloquea la creación de un sucedáneo del control de salidas

Ferrari propuso el concepto, pero Charlie Whiting lo ha denegado

El sistema ayudaría a mantener el control a los pilotos al iniciar la carrera

MIGUEL A. FERNÁNDEZ | 3 FEB 2017La FIA ha comunicado a los equipos de Fórmula 1 que la posibilidad de contar con un procedimiento de salida "precargado" (que proporcionaría beneficios en el control durante la salida), no será permitido por razones de seguridad.Esta decisión ha sido tomada después de que Ferrari revelara el concepto en correspondencia con la FIA, tal y como apunta el portal estadounidense Motorsport.com. Así las cosas, Charlie Whiting rechazó el concepto propuesto por los de Maranello tal y como apunta el citado portal.El esfuerzo de los equipos es siempre tratar de facilitar las cosas a los pilotos cuando el semáforo se apaga y tratar de que sus hombres sean consistentes en uno de los momentos más importantes de una carrera de Fórmula 1, mientras que por otro lado la FIA en los últimos años siempre ha buscado dar el control total a los pilotos en el procedimiento de la salida.Bajo la reglamentación actual, los equipos tienen prohibido dar a los conductores cualquier ayuda para encontrar puntos de mordida del embrague al comienzo. Cualquier diseño que facilite al piloto el procedimiento no puede ser utilizado.El sistema propuesto por Ferrari (arranque "precargado") habría dado a los pilotos la oportunidad de guardar un equilibrio de salida ideal, trabajando de la siguiente forma tal y como apunta el portal estadounidense Motorsport.com:*El piloto acopla completamente el embrague poco antes de que comience el procedimiento de arranque*El piloto selecciona la primera marcha*El piloto presiona el acelerador hasta que las revoluciones del motor alcancen un punto previamente acordado que ofrezca la mejor salida*El piloto golpea el pedal del freno para comenzar la fase de "precarga"*Momentos antes de que la luz roja final se encienda, el conductor comienza a soltar la palanca del embrague para encontrar una posición con la mejor sensación del par motor y luego la sostiene*En el instante en el que las luces rojas se apagan, el conductor suelta el pedal del freno para hacer la salida perfectaDe esta forma, además de asegurar una salida perfecta y consistente, el procedimiento ayudaría también a minimizar el giro de las ruedas, ya que en la fase final, antes de que se libere el freno, las revoluciones del motor caerían en una cantidad controlada.PUNTOS DEL REGLAMENTO POR LOS QUE FERRARI PREGUNTÓEl conjunto de Maranello quiso aclarar si este sistema "precargado" cumplía con los siguientes puntos del reglamento tal y como apunta el citado portal:"9.2.2: No se permiten diseños que permitan que el conductor identifique puntos específicos a lo largo del recorrido del dispositivo de accionamiento del embrague o que lo ayuden a mantener una posición.9.2.7: No está permitido ningún dispositivo o sistema que notifique al conductor la cantidad de deslizamiento o acoplamiento del embrague".Charlie Whiting apeló a la seguridad para desestimar la propuesta de Ferrari, ya que si el dicho procedimiento no funcionara correctamente, sería habitual ver monoplazas parados en la parrilla. Además del elemento de seguridad, otro inconveniente serían las numerosas guerras de desarrollo que aparecerían en torno al límite de seguridad del acelerador o el desarrollo agresivo del embrague.WHITING NO TIENE LA ÚLTIMA PALABRALos jefes de equipo son conscientes de que Whiting no tiene voto en cuanto a la aprobación o desestimación definitiva de este procedimiento "precargado", pero sí tiene voz, por lo que será complicado que las escuderías vayan en contra de la opinión del británico.Whiting, debido a su labor como jefe del departamento técnico de la Fórmula 1, sólo puede expresar opiniones, y los equipos lo saben desde hace mucho tiempo. Queda a cargo de los comisarios de carrera, en cada una de las pruebas de F1, ofrecer veredictos definitivos sobre la legalidad de los dispositivos. Aunque seguro que no son muchos los que se atreven a ir en contra de las declaraciones de Whiting.