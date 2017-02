por scuderia ferrary » Hoy, 12:08

Flavio Briatore opina que no se puede esperar ningún milagro de Ferrari esta temporada. El italiano está convencido de que 2017 será un año de resultados pobres porque no ha habido cambios en la estructura de Maranello pese a la crisis de 2016.En verano de 2016, James Allison dimitió de la dirección técnica y su cargo pasó a manos de Mattia Binotto, procedente del área de motores. Algunos pensaron que Binotto era una solución provisional a la espera de la llegada de Paddy Lowe, pero al final éste ha firmado con Williams.La pasión de Italia por Ferrari alcanza cotas religiosas, por lo que es comprensible que todo el país siga con atención los pasos del equipo de Maurizio Arrivabene y Sebastian Vettel. Pero Briatore cree que el proyecto está encallado y no vislumbra nada positivo para el futuro."El equipo aún es el mismo. Si el horno y los panaderos son los mismos, la calidad del pan siempre será la misma", comenta en declaraciones a la televisión Sky Sports, donde expresa su escepticismo sobre las posibilidades de que el Cavallino Rampante presente candidatura por el título.Si hay un equipo que puede poner en jaque, ese para Flavio es Red Bull. "Veo cambios favorables en Red Bull… Siempre vamos en la dirección de que los ingenieros quieren demostrar que el rendimiento puede mejorar, pero quizá la ventaja de Mercedes sea insalvable".El italiano cree que Lewis Hamilton puede volver con más sed de victorias que en 2016. “Mercedes tiene a un piloto que el año pasado se divirtió haciendo de DJ y esquiando. Pero esta temporada puede volver a dominar".En alusión a los nuevos propietarios del deporte, Briatore expresa sus dudas de que sean capaces de hacer todos los cambios que cree necesarios en el deporte."Liberty Media intentará cambiar las cosas, pero no sé si conocen el producto. Trabajé con Brawn ocho años, entonces era un deporte de gladiadores, pero ahora… Para que el piloto volviera a estar en el centro (de la atención), tendríamos que tener coches con más o menos el mismo rendimiento, como la GP2 ha intentado hacer".