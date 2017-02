por scuderia ferrary » Hoy, 14:14

Nico Rosberg admite que le hubiera gustado ver esta temporada a Fernando Alonso en su Mercedes AMG, pero se muestra comprensivo con el fichaje de Valtteri Bottas porque entiende que la contratación del asturiano no era posible y probablemente tampoco beneficiosa para el clima interno de la escudería.En diciembre de 2016, Rosberg anunció que se retiraba de la Fórmula 1. Dejaba vacante un volante en un W08 Hybrid e inmediatamente se dispararon todos los rumores sobre quién podría sería su sustituto. El nombre de Alonso sonó entre los candidatos, pero finalmente el elegido fue Bottas.En una entrevista con el diario Marca, Rosberg confiesa que el hipotético reencuentro de Alonso y Hamilton hubiera sido inmejorable para el espectáculo."Ahora soy un fan y por ese lado es muy fácil responder. Todos dicen Alonso y yo lo digo también, porque serían fuegos artificiales con Hamilton", bromea cuando le preguntan por qué piloto se merecía el honor de ocupar su monoplaza."Sería bonito, pero por la parte del equipo no puede ser y han encontrado una gran solución. Bottas es rápido y ha ganado a Massa tres veces de manera similar a como lo hizo Alonso. Lo puede hacer muy bien".Rosberg comenta que haber derrotado a un tres veces campeón del mundo como Hamilton es el mayor logro que podría desear. "Mi felicidad es un poco mayor porque le he ganado. Es uno de los mejores de la historia. Está en varios top de clasificaciones históricas, y ganarle es lo mejor que he podido hacer".Niega que se sintiera marginado por su equipo, aunque admite que tuvo que ganarse el respeto. "Siempre me han tratado muy bien, pero él llegó al equipo como campeón y es normal que la gente le pusiera más respeto que a mí. Ya pasaba con Schumacher. A mí los ingenieros ni me miaban cuando entrábamos en la habitación. A Michael le miraba todo el mundo. Si había que explicar algo le miraba sólo a él. Con Lewis pasó otra vez lo mismo. Son momentos difíciles, pero luego también me dieron respeto".Nico Rosberg está convencido de que ha tomado la decisión acertada al retirarse de la Fórmula 1 y comenta que no tiene intención de volver a competir, ni siquiera en otras modalidades del automovilismo. Aun así, comenta que esta temporada visitará varios circuitos del calendario como aficionado y embajador de Mercedes.