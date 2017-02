por scuderia ferrary » Hoy, 14:19

Niki Lauda ha restado presión a Valtteri Bottas frente a su debut con el equipo Mercedes AMG y otorga al finlandés un margen de "cuatro carreras" para adaptarse a la dinámica de trabajo interna antes de oponer resistencia al liderazgo de Lewis Hamilton. Pese a que Toto Wolff advirtiera que su continuidad más allá de 2018 dependerá de la intensidad con la que aspire al título mundial, Lauda confía en que la “inteligencia” natural de Bottas y la igualdad de oportunidades con el nuevo reglamento técnico tenderán a igualar la batalla interna durante el transcurso del año.En unas declaraciones recogidas por Auto Motor und Sport, Lauda ha vuelto a entonar un discurso de optimismo hacia las aspiraciones de Bottas, quien aterriza en Mercedes ambicioso por emular la gesta de Rosberg y convertirse en campeón del mundo. "Creo que puede pilotar al mismo nivel que Rosberg y ofrecer el rendimiento que esperamos de él. Tiene los requisitos adecuados: es finlandés y buen piloto. Además, hay dos ventajas: llega a un equipo grande que le va a ayudar a ponerse al día, y este año cambian los coches", explica.Lauda cree que las altas expectativas tras el triunfo de Rosberg no permitirán a Bottas "confiarse demasiado" en el primer tercio del año, pero al contrario de lo que anuncian algunas voces autorizadas del paddock, sí que espera una rivalidad ajustada con Hamilton por las victorias. "Para Lewis, todo va a ser también una novedad. No va a conocer el coche, por lo tanto ya no podrá exprimir su ritmo como quiere. Ambos intentarán desde el principio trabajar con el nuevo reglamento, de tal forma que se adapte a su estilo", avanza.El exitoso palmarés de Hamilton con Mercedes no ayuda a dibujar una disputa especialmente intensa contra Bottas, ausente regularmente en la batalla por el podio durante las dos últimas temporadas. Lauda, sin embargo, insiste en que la astucia del finlandés puede ser determinante para romper los pronósticos. "Creo que es suficientemente inteligente para saber qué va a jugarse, y va a exprimir su talento al máximo. Un cambio de equipo puede ser positivo para el trabajo y la motivación, y lo veremos después de cuatro carreras".