por Otani » Hoy, 01:58

"Nosotros nunca criticamos a Bridgestone. Eso fue vital. Si críticas a un socio así, quizá piensas que lo estás animando pero no es así. Durante ese periodo siempre se trataba del 'nosotros', nunca del 'ellos'"

Qué pena que tirando de hemeroteca se demuestre lo contrario:Recuerdo perfectamente, por eso lo he buscado, que en esa temporada las relaciones entre Ferrari y Bridgestone no eran tan de camaraderío como Brawn las pinta. Había mucha crispación por el fracaso después de tantos años de dominio y esas cosas; no es que el Ferrari fuese malo, las ruedas lo eran.Que lo de Red Bull también estuvo fatal, lo he dicho más de una vez lo de que usaban a Renault como justificación para todo, pero ellos hicieron más o menos lo mismo así que que no saquen tanto pecho.