por Trupon » Ayer, 22:16

Ferrari ultima el programa de entrenamientos de Giovinazzi

Pilotará en el test de neumáticos de lluvia que Ferrari y Pirelli harán el 10 de febrero

Quieren verle en varios Libres 1; Sauber y Haas se perfilan como destinos probables

MARTÍ MUÑOZ | 6 FEB 2017Ferrari estudia qué sesiones de entrenamientos libres le asignan a Antonio Giovinazzi, su nuevo tercer piloto. Los de Maranello quieren que acumule experiencia en pista para contribuir a su aprendizaje, ya que le ven potencial de titular en la Fórmula 1.Giovinazzi estuvo en Fiorano el 2 de febrero para un día de entrenamientos con el SF15-T. Fue su debut con un coche de la categoría reina. Volverá a l volante el día 10 para participar en el test de neumáticos de lluvia que Pirelli y Ferrari celebrarán en el circuito transalpino.La Scuderia no tiene por costumbre dar oportunidades a sus jóvenes promesas, pero sí que contempla la opción de que Antonio corra en varios Libres 1 con otros equipos. No sería una situación excepcional, pues en Gran Bretaña 2016 ya ‘cedieron’ a Charles Leclerc a Haas F1 para la primera sesión del fin de semana.De acuerdo con la extinta Omnicorse, reconvertida ahora en la edición italiana del portal estadounidense Motosport.com, Maranello discute en estas fechas el programa preparatorio que seguirá Giovinazzi. Sauber se contempla como el destino favorito, pero Haas se perfila como alternativa.Es de esperar que complemente su participación en sesiones oficiales con apariciones en alguno de los seis test postcarrera que hay programados a lo largo del calendario. En 2016, Antonio Fuoco participó en las pruebas de Barcelona y Charles Leclerc en las de Silverstone.La cabecera remarca que Giovinazzi es una apuesta personal de Sergio Marchionne, el presidente de Ferrari. Desde 2011 no hay ningún piloto italiano en el deporte y quiere acabar con eso. La estadística es aún peor cuando se revisa cuál fue el último italiano que hizo un año completo con Ferrari: Ivan Capelli en 1992.