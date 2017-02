por GTO » Hoy, 10:01

Trupon escribió: El otro día en una peli dijeron una frase que me recuerda a Bottas: "si acepto me la puedo pegar, si no acepto estoy muerto".

En este caso la frase es, si no acepto, me quedo en williams, si acepto, en un año me encunbro, o salgo de la F1.La frase seria, me quedo como estoy, o doble o nada.