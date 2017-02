por Trupon » Hoy, 09:41

Guenther Steiner: "Hemos demostrado tener razón"

JUAN MUñOZ DE PALACIO06/02/2017La semana pasada conocimos el adiós de Manor Racing a la categoría reina del automovilismo. Sin lugar a dudas, una triste noticia para todos los integrantes del propio equipo, pero también para el deporte en general.La otra cara de la moneda parece habérsela llevado el equipo Haas. Tras su debut el último año, con un sexto puesto en Australia con sabor a victoria para Romain Grosjean, por sus mensajes en la radio, se afianzan en la parrilla. Los últimos equipos en incorporarse a la F1 lo hicieron desde cero, pero sin embargo, los americanos diseñaron su monoplaza con el apoyo de uno de los grandes del paddock: Scuderia Ferrari."Me parece que hemos demostrado que hacer las cosas de manera diferente funciona, a pesar de que al principio nos dijeran que lo nuestro no llegaría a buen puerto. A veces es necesario mirar más allá, aunque pueda sonar a tópico. Hace dos o tres años, la gente pensaba en nuestro modelo de equipo y decía: 'Eso nunca funcionará'. Sin embargo, lo pensamos con detenimiento y concluimos que hacer lo mismo que el resto de equipos nuevos no surtió efecto, así que, ¿por qué íbamos a repetir sus pasos?", asegura Steiner.Debido a esta coalición con los italianos, las críticas no han parado de brotar. Comenzar en un deporte tan complicado económicamente como es la F1, bajo el amparo de uno de los equipos con más veteranía en su historia, les ha ayudado a crecer más rápidamente, pero con recelo por parte de muchos."En mi opinión, hemos demostrado tener razón. No hemos sacado ninguna ventaja por ello, pero al menos representa algo bueno para la Fórmula 1 y creo que es de agradecer lo que hicimos para el deporte en general, mostrar que es posible. Esta temporada debemos hacerlo una vez más, y ser competitivos, a pesar de que opino que tuvimos un buen comienzo."Preguntado por posibles nuevos patrocinios, el jefe del equipo confiesa su hambre por continuar creciendo: "Sí que hemos conseguido algunos, ¡pero siempre queremos más! Por el momento, estamos bastante contentos con los que contamos hasta ahora, os los enseñaremos el día de la presentación de nuestro monoplaza. No son socios colosales, son empresas grandes, pero no ocupan mucho espacio en el coche. Cuando emprendes una relación de este calibre, necesitas empezar desde abajo, ya que si la unión comienza a lo grande, normalmente tienden a acabar mal. Es mejor si empieza como algo pequeño y crece con el tiempo, que es lo que estamos tratando de lograr."Esperemos que el año 2017 les asegure una temporada al menos igual de buena que la anterior, y no tengamos que ser testigos de otro abandono de la F1 por ningún otro equipo.