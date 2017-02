por Trupon » Hoy, 09:43

Jost Capito abandona la dirección de McLaren

"No encontramos un terreno común respecto a lo que es necesario para el éxito del equipo"

JORDI ANGRILL | 7 FEB 2017McLaren ha confirmado la salida de Jost Capito de la dirección del equipo. El exdirigente alemán llegó procedente de la dirección de Volkswagen y firmó con la escudería de Woking en enero del año pasado. Sin embargo, no comenzó su trabajo con el equipo hasta pasado el verano, en el mes de septiembre, debido a que no quería dejar Volkswagen hasta que la marca automovilística le encontrara un sucesor.El rol de Jost Capito nunca estuvo del todo claro en McLaren. El alemán firmó como director ejecutivo y durante los primeros meses estuvo observando cómo trabajaba el equipo para poder aportar su conocimiento en un futuro cercano. No obstante, su rol se pisaba en cierta medida con el que posee Eric Boullier, director deportivo de la escudería de Woking.El futuro de Capito se complicó aún más con la disputa de los propietarios del equipo. Mansour Ojjeh y el grupo del gobierno bareiní Mumtalakat apartaron a Ron Dennis de la dirección del equipo; y el británico fue quien fichó a Capito y era su principal valedor. Sin embargo, el cambio de nomenclatura del monoplaza de 2017 - que se llamará MCL32 - ya fue una muestra de las intenciones de Ojjeh y Mumtakalat.El cambio de nombre elimina la 'era Ron Dennis', pues desde la entrada al equipo del británico a finales de los 80, los monoplazas siempre llevaban la nomenclatura 'MP4' a raíz de la fusión de su equipo de Fórmula 2 y Fórmula 3 Project 4 Racing con McLaren.De esta manera, la escudería de Woking parece dispuesta a realizar un lavado de cara al equipo y despide a uno de los hombres de Dennis. El diario italiano Corriere della Sera informó que Capito había abandonado el equipo y, posteriormente, un portavoz de McLaren lo confirmó."Lamentablemente, no hemos sido capaces de encontrar un terreno común con Jost respecto a lo que es y será necesario para hacer que el equipo sea exitoso de nuevo. Como resultado, hemos acordado que abandonará McLaren Racing y ahora considerará otras oportunidades. Le deseamos éxito en su futuro".