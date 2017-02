por CED » Hoy, 18:19

Me parece que no es muy novedoso y tampoco hay que ser muy imaginativo que Hamilton no le hará fácil a Bottas el estar en lucha por el título o simplemente estar en Mercedes.

Lo que creo muchos queremos es que sea Valery quien le de guerra y de la buena a Lewis.

Probablemente Anthony declara aquello para animar a su niño, porque seguramente nunca pensó que Nico le ganaría el título en 2016. Igual me parece que no debería ser necesario animarle mucho, pues ya debe estar esperando impaciente el inicio de temporada, nuevo coche y quizás cuarta corona al final.