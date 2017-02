por Trupon » Ayer, 15:46

Zak Brown advierte: "No ganaremos carreras este año"

JAVIER GRANADOS09/02/2017Zak Brown y Eric BoullierEn el día de ayer veíamos las expectativas que Toto Wolff tenía para su equipo para la temporada que se avecina, hoy ha sido el turno del recién nombrado CEO de McLaren, el americano Zak Brown.El capo de Woking habla sobre la frustración que impera en el equipo inglés, así como de la mentalidad del equipo en un momento delicado y las aspiraciones para el futuro próximo.Estas palabras fueron pronunciadas por el CEO en una reciente entrevista: "Creo que estamos todos frustrados, como puedes imaginar, y con ganas de volver a nuestra senda de victorias. No creo que nuestros resultados los dos pasados años sean algo a lo que el equipo esté acostumbrado. No les gusta la situación, y quieren darle la vuelta". Lo cierto es que a dos años del inicio del proyecto McLaren Honda, los resultados no han ido acompañados con las expectativas. 2015 fue el peor año para McLaren en toda su historia, tan solo lograron 27 puntos entre Fernando Alonso y Jenson Button. Las cosas mejoraron para 2016, consiguiendo 76 puntos y una 6ª plaza en Constructores. Resultados muy lejos de los que debería lograr la segunda escudería más laureada de la F1.Hablando más directamente sobre los objetivos de cara a la próxima campaña, el americano ha sido tajante: "Mientras hacemos todas las cosas necesarias para alcanzar el éxito, necesitamos seguir progresando en la parrilla. Pero voy a advertir que no ganaremos carreras este año. Tenemos el entusiasmo para ganar carreras y campeonatos, pero creo que nuestras prestaciones no nos hacen todavía estar ahí". Así pues, desde McLaren se muestran cautos. Estas palabras concuerdan con las de Jonathan Neale hace unas semanas, afirmando que el objetivo primero del equipo era alcanzar la 4ª plaza en Constructores. Especialmente en 2015, desde el equipo llegaban aspiraciones que no se correspondían para nada con las actuaciones del conjunto en los Grandes Premios. Parece que entre las muchas renovaciones internas del equipo, una de ellas es ser más cautos a la hora de crear expectativas.