DOS JORNADAS DE TEST

Sebastian Vettel rueda en Fiorano con los Pirelli de lluvia extrema

La marca milanesa quiere mejorar el rendimiento de este tipo de gomas

Antonio Giovinazzi se subirá al coche mañana, viernes

SANTI TORRES | 9 FEB 2017Pirelli y la FIA pactaron varias jornadas de pruebas para mejorar los neumáticos de lluvia. Debido al cambio normativo de 2017, sólo hay tres equipos con posibilidad de probar: Red Bull, Mercedes y Ferrari. Este último equipo empieza, este jueves, una tanda de dos días de test en su circuito personal, Fiorano.Los seleccionados, Sebastian Vettel - hoy - y Antonio Giovinazzi - mañana -. Esta jornada de pruebas abre la veda para el tetracampeón alemán en 2017, mientras que para Giovinazzi es una inyección de moral. El subcampeón de la GP2 de 2016 es tercer piloto de Ferrari y debido a la actual prohibición de test más allá de los pactados por la FIA, su proyección de tiempo en pista era mínima. Sí, sólo es una jornada de pruebas, pero ya es mejor que quedarse en el simulador todo el día.La ventaja de Ferrari, Red Bull y Mercedes recae en los coches 2015 adaptados para la normativa 2017. Como los tres equipos probaron en 2016 los neumáticos de este año con esos coches modificados, son los únicos que pueden prestarlos para estas pruebas, aprobadas por la FIA y por Pirelli. De hecho en el test hay un representante de la FIA para evitar que se prueben piezas ajenas a los neumáticos.Los neumáticos de lluvia extrema no están muy bien vistos entre los pilotos en la F1. En los últimos años casi no se ha rodado con ellos y en la mayoría de casos, se ha preferido sacar la bandera roja o el coche de seguridad. Para muchos, los surcos de los Cinturato azules son insuficientes y eso es lo que provoca un mayor riesgo de aquaplaning, al no poder penetrar el neumático en el charco formado en la pista.