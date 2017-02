por GTO » Ayer, 16:43

Estodt de la Fia me recuerdan aquel chiste de unos españoles que se matan en accidente de coche en alemania...Un dia no hay cubo, otro dia no hay mierda, otro no viene el tio, el caso es que todavia no lo he probado....Se pasan dos años de reuniones, discutiendo, negociando, analizando y sobre todo vendiéndonos unos cambios encaminados a mejorar el espectaculo, y 2 semanas antes, nos están preparando el cuerpo para lo que viene.Llego un punto de hastio en que pedia cualquier cambio con tal de que hubiera una diferencia en los resultados del podio y carreras mas entretenidas, y Los dioses me pueden castigar...Seamos optimistas y pensemos que dentro de lo inutiles que son, esto de los adelantamientos sea por que no tienen ni **** idea de que es lo que va a pasar en la pista, y en esto tambien se equivoquen...Y luego me defendeis a Tito Jean, con lo bien que estaria dando de comer a las palomas con Tito Bernie...