OPINA QUE SÓLO BENEFICIARÁ A LOS GRANDES

Head duda que las reglas de 2017 creen una parrilla más apretada

Piensa que han ido en la dirección contraria

Pirelli predice que los diez primeros van a estar muy juntos

ANA VÁZQUEZ | 10 FEB 2017Cualquiera que se espere que las reglas de 2017 apretarán la parrilla tiene "pajaros en la cabeza", según ha apuntado el exdirector técnico de Williams, Patrick Head.Las modificaciones que habrá esta temporada, que harán a los coches de cinco a seis segundos más rápidos, se decía que podrían cambiar el orden de la parrilla, sin embargo, Head cree que es inevitable que las escuderías más ricas no continúen arriba por los recursos de los que disponen."Si alguien pensaba en estas reglas con el objetivo de apretar la parrilla, entonces tienen pájaros en la cabeza. Cada vez que haces cambios significativos, la ventaja siempre va a los equipos grandes porque tienen más recursos, más capacidad para desarrollar su coche actual y en paralelo, el coche nuevo. Cuando tienes 750 empleados o más, digamos los 300 de Force India, por supuesto que los equipos más grandes pueden hacer más. Cualquier idea que apunte a que eso va a apretar la parrilla no tiene sentido", ha comentado Head para el diario británico The Guardian.Según los datos recopilados por Pirelli en los test para diseñar sus neumáticos, el director de competición de esta marca, Paul Hembery, opina que los equipos se distanciarán más, aunque quizás uno o dos se acerquen más el uno al otro."Tenemos algunos datos estimados y supongo que todos los vamos a ver en Melbourne. Hay grupos que están muy cerca, pero hay un distanciamiento. Los diez primeros van a estar muy juntos. ¿Dará alguien un paso hacia delante? Tendrías que decir que sí, siempre ha sido el caso cuando hay un gran cambio de reglas, así que habría que imaginar el mismo caso otra vez", ha apuntado Hembery en declaraciones para el portal estadounidense Motorsport.com.También se piensa que aunque las nuevas reglas están centradas en la aerodinámica, podrían acabar recompensando la potencia de los motores, algo con lo que está de acuerdo Head."Lo que hace el motor más importante es que con más carga aerodinámica, el porcentaje de la vuelta en el que estás limitado por la potencia en lugar de por el agarre será mayor, así que si tienes ese extra de potencia, te dará una ligera ventaja", ha apuntado el británico, que piensa que la normativa de 2017 no hará mejorar la competición."Si querían una fórmula que permitiese más adelantamientos sin usar ayudas artificiales como el DRS, entonces necesitaban una fórmula que redujese los niveles de carga aerodinámica, pero han ido en la dirección contraria", ha expresado Head para finalizar.