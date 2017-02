por Trupon » hace 37 minutos

Bottas contesta a Hamilton: "Yo no querría tenerme como compañero de equipo"

Valtteri Bottas respondió en tono de humor a las agresivas declaraciones realizadas por el padre de Lewis Hamilton.

Por Sergio Martínez10 FEB 2017Anthony Hamilton realizó recientemente unas tajantes declaraciones en las que advertía que su hijo podría acabar con la carrera deportiva de su compañero de equipo, en este caso de Valtteri Bottas. Unas declaraciones valientes pues a fin de cuentas, en Fórmula 1 a Hamilton solo se le podría achacar el haber machacado a Heikki Kovalainen, pues acabó empatado a puntos con Fernando Alonso, quien ha seguido ganando carreras posteriormente. Jenson Button le dio un buen correctivo en 2011 y en 2012 solo les separaron dos puntos y ya en Mercedes, Hamilton ha ido batiendo a Rosberg con normalidad hasta esta última temporada, donde el alemán se ha llevado el título de campeón del mundo.Valtteri Bottas no guardó silencio ante estas declaraciones y contestó en el medio finlandés MTV, haciéndolo eso sí en un tono distendido y siempre con una sonrisa en la boca. “Yo no querría tenerme como compañero de equipo”, contestó en primera instancia el finlandés, que más tarde añadió; “La temporada comenzará pronto y veremos entonces a ver dónde estamos.”Bottas no ocultó entonces que no piensa en un periodo de adaptación y que quiere salir a luchar con Hamilton desde el minuto 1. “El objetivo es luchar inmediatamente con Hamilton. Vamos a tener muchos kilómetros de pruebas este invierno, todo va según lo previsto y tenemos un coche rápido y fiable. Mi objetivo es el campeonato del mundo y ahora tengo una gran oportunidad.”Para el ya ex piloto de Williams, el cambio de normativo que está sufriendo la Fórmula 1 para este 2017 le beneficia. “Algo positivo para mi es que este año hay un gran cambio de reglas y para todos los pilotos el coche es nuevo. Hay que trabajar en el estilo de conducción, que debería ser nuevo con los nuevos neumáticos. Nunca he tenido problemas para adaptarme a un equipo y trabajar con diferentes personas, siempre me ha ido bien. Tengo que ser honesto conmigo mismo, tengo que admitir mis fallos y aprender de ellos.” finalizó el finlandés.Aunque Anthony Hamilton desapareció del primer plano después de que aconsejaran a Lewis separarse de su padre, ya que sus continuas intervenciones así como declaraciones no le hacían ningún bien, éste ha permanecido ligado a la Fórmula 1 de una u otra manera, pues se ha erigido representante de algunas jóvenes promesas, así como cabeza visible del proyecto que intentó añadir a los Fórmula 1 un dispositivo led llamado 'info wing' ya en 2015 similar a los que usan en carreras de resistencia o en la Indycar, y del que nunca más se ha sabido.