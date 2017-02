por Trupon » hace 24 minutos

Lo de su hija me parece muy tierno. Por cierto, tiene un nombre vasco, Alaia, que significa alegre.



Lo que no me gusta es eso de: " La vida no es simplemente dar vueltas todo el día durante un año entero en un monoplaza. Soy un hombre, no un hámster. He descubierto que me gusta esquiar, antes con mi contrato no podía hacerlo. "



Dando vueltas como un hámster (usando sus propias palabras) ha conseguido la suficiente solvencia económica como para dedicarse el resto de su vida a hobbys como el esquí. Hay gente que ni después de 50 años de trabajo lo consigue, y eso que ser piloto de F1 no es un trabajo. Además, él está aburrido de dar vueltas después de 11 años en la máxima categoría, y muchos fans, después de bastantes más años, no se han aburrido de ver a los monoplazas dando vueltas. En resumen, sus palabras no me parecen acertadas y me parecen un menosprecio al deporte y a los fans. Supongo que son producto de la lejanía que muchos deportistas de élite tienen con la realidad de la mayoría de la gente, esa gente que les da de comer.