Las diferencias en la F1 serán mayores en 2017

La diferencia de rendimiento entre los equipos de Fórmula 1 se espera mayor este año como resultado de la revisión radical del reglamento de 2017, según los expertos.

Grupos de equipos

Potencia de los motores

Por: Jonathan Noble, Formula 1 Editor2017-02-10Los equipos están dando los últimos retoques a sus nuevos monoplazas, que se espera que sean un gran paso adelante en rendimiento. Los coches más anchos, con mayores alerones y ruedas más grandes, han sido desarrollados para hacer que los coches de F1 parezcan más espectaculares y volver a los récords de velocidad del pasado.Una de las consecuencias de este ajuste reglamentario es que los equipos más ricos será más capaces a la hora de desarrollar sus coches, lo que podría significar grandes diferencias entre los equipos de la parte alta los de la parte baja de la parrilla.El antiguo Director técnico de Williams, Patrick Head, comento a The Guardian que “sí alguien pensó estas reglas con el objetivo de reducir las distancias es que tiene la cabeza hueca. Cada vez que haces cambios significativos es una ventaja para los equipos grandes, porque tienen mayores recursos y más capacidad de trabajar en paralelo con el coche actual y el del año siguiente. Cuando tienes 750 empleados, o más, contra digamos los 300 de Force India, por supuesto que los equipos más grandes pueden hacer más cosas. La idea de que vamos a ver menores diferencias no tiene ningún sentido”.El Director de Pirelli Motorsport, Paul Hembery, a cuya compañía le han servido datos os equipos para ayudarles a preparar sus especificaciones, cree que los equipos se diseminarán, aunque uno o dos podrían estar más cercanos.“Tenemos algunas estimaciones y creo que lo comprobaremos en Melbourne” dio Hembery a Motorsport.com. “Hay algunos que están muy cerca, pero hay una diseminación. Es un reto muy duro para los equipos. Incluso desde el punto de vista de los motores, habrá más drag (resistencia al avance) y algunos están preocupados por el consumo en algunas carreras, así que están trabajando en ello. Si tienes mucho drag necesitas un motor potente para minimizar el impacto. El motor seguirá jugando un papel importante, pero los cambios aerodinámicos son tan grandes que podemos imaginar que habrá sorpresas. Alguno podrá venir con un concepto como el del doble difusor de Brawn que nadie más haya visto en las reglas. Pero eso no lo sabremos hasta que no empecemos a correr. Habrá una gran pelea para estar en el top diez ¿Habrá alguno que vaya a estar un paso por delante? diría que sí, siempre ha ha habido un cambio grande del reglamento ha pasado así que tenemos que pensar en que va a suceder de nuevo.Patrick Head está de acuerdo en que aunque el foco del cambio de reglamento ha estado en la aerodinámica, la potencia de los motores será incluso más importante este año.“No hay dudas de que el nivel de drag en los coches será mayor” dijo, “pero lo que hace que el motor vaya a ser más importante es que con mayor carga aerodinámica, el porcentaje de ir con el acelerador a fondo será mayor, así que si tienes más potencia también tienes un poco más de ventaja.Head es escéptico, en cualquier caso, sobre sí la competición será mejor con estas reglas. “ Si quieren una fórmula que permita más adelantamientos sin usar cosas artificiales como el DRS, tienes que buscar algo que reduzca los niveles de carga aerodinámica, pero han ido en la dirección opuesta” dijo, “habrá que esperar y ver que pasa. Si no es exitoso, probablemente tendrán que cambiar”.