por Joselo » Ayer, 22:00

Se ha invertido dinero en una opción que no es la que se hubiera elegido de haber estado el mercado algo más abierto que digamos, eso (ni más ni menos) es Valtteri Bottas para el equipo plateado.



Ahora bien, si como en loa últimas dos temporadas siguiera el dominio por parte de la estrella de tres puntas en la F1, la expectativa máxima del finés para con los responsables de la estructura sería la de superar a Hamilton y ser Campeón Mundial (algo de lo que realmente dudo mucho que suceda, excepto que ocurra algo muy anormal durante el próximo ejercicio).



Aclarado esto, yo me pregunto :



¿Cuál sería la expectativa mínima indispensable entonces reclamada por tus jefes? ... ¿Ser al menos subcampeón mundial y no ser superado por ningún otro conductor que no sea Lewis? ... ¿Ser subcampeón mundial y al menos ganar más competencias que el tercero clasificado y no acabar a pocos puntos? ... porque me parece que menos que esto sigbificaría un fracaso... ¿O no?