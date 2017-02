por Trupon » Ayer, 19:39

Renault: "Se llegará a los 1000 CV, pero no en 2017"

Renault aún necesita más personal

Por: Federico Faturos, Editor de noticias12/02/2017Cyril Abiteboul, jefe de Renault Sport, cree que los coches de Fórmula 1 no llegarán a los 1000 cv esta temporada, aunque espera que se logre esa marca en el futuro bajo el reglamento actual.Los fabricantes de unidad de potencia de la Fórmula 1 están constantemente trabajando para obtener la máxima potencia posible de sus motores turbo híbridos. Sin embargo, en Renault creen que la llamativa marca de los 1000 caballos de potencia aún no está al alcance de la mano todavía."Creo que los mejores rendimientos de motor este año estarán entre los 900 y los 950 caballos de potencia. Aquellos equipos que planean llegar a los 1.000 cv puede que sean demasiado optimistas”, dijo Abiteboul en una entrevista con la publicación alemana Auto Motor und Sport."No creo que ni Mercedes pueda lograr esa potencia. Pero debería ser posible dentro de estas reglas. Y tenemos algunos conceptos radicales de diseño para llegar a esa marca. Sin embargo, esto no sucederá en 2017, ya que se necesita más tiempo", explicó el francés.En cuanto al rendimiento del motor Renault para 2017, Abiteboul confía en que podrán darle a Red Bull una herramienta capaz de luchar con Mercedes... siempre y cuando los de Milton Keynes desarrollen un chasis capaz de disimular la diferencia de rendimiento que la unidad de potencia francesa aún tiene respecto a la alemana."No esperamos estar al nivel de Mercedes cuando empiece la temporada. Pero creemos que estamos lo suficientemente cerca como para que Red Bull luche con Mercedes si ellos logran construir un buen chasis. Y estoy bastante seguro de que lo harán. Nuestra meta es vencer a Mercedes, en cuanto al motor, en 2018. Pero este año ellos seguirán al frente", aseguró el directivo.La pasada temporada resultó muy difícil para Renault, primer año del regreso del fabricante francés como equipo tras haber comprado Lotus.Desde entonces, Renault realizó grandes cambios, principalmente en la sede de Enstone, en Inglaterra, que es donde se desarrolla el coche. Pero todavía necesitan más expertos para ayudar al crecimiento de la escudería."En los últimos cinco años no hubo mucha inversión (en el equipo). Desde que nos hicimos cargo, el equipo pasó de tener 470 miembros a 580. Pero aún necesitamos más ingenieros”, dijo Abiteboul.“Necesitamos más especialistas en aerodinámica que traigan ideas frescas. También necesitamos más ingenieros para poner esas ideas en práctica. Y, por último, necesitamos poder producir las partes para el monoplaza. Veremos en la pista si podemos poner todas las piezas en orden”.Abiteboul recuerda que el plan de Renault en esta nueva etapa en Fórmula 1 es a largo plazo, y explicó cuál es el objetivo del equipo en cuanto a resultados para 2017.“Tenemos que dar un paso adelante en 2017 y la dirección del equipo necesita centrarse en el medio y largo plazo. Para 2020 queremos pelear por el campeonato del mundo. Si queremos hacer eso, tenemos que luchar por podios en 2018. Eso significa que tengamos que estar en la parte delantera del pelotón este año. No va a ser fácil ,pero tenemos esperanzas reales de estar entre el quinto y el séptimo puesto. Esta es una estrategia a largo plazo, pero debemos demostrar que estamos en la dirección correcta para alcanzar nuestras metas", aseguró.