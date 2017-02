por GTO » Hoy, 10:05

Rob Smedley: “No creo que tengamos un orden de parrilla completamente nuevo”La nueva normativa de esta temporada ha suscitado todo tipo de opiniones dentro del mundo de la Fórmula 1. Tiene sus apoyos, pero también sus detractores, los que no creen que vayan a cambiar mucho este deporte. Rob Smedley, ingeniero del equipo Williams, no es de esa opinión y cree que la nueva regulación reducirá las diferencias entre los equipos.Rob Smedley apuesta por la evolución de los equipos a lo largo de la temporada. Cree que la nueva normativa del año 2017 permitirá a los equipos evolucionar sus monoplazas más que estos años, de forma que haya cambios significativos en el orden de los equipos de un Gran Premio a otro. Dice además, que si es así, el objetivo de la nueva normativa se habrá cumplido, puesto que no es otro más que igualar a los equipos.Sin embargo, el que fue ingeniero de pista de Felipe Massa en su etapa en Ferrari, dice que no espera que al inicio de la temporada el orden de los equipos sea muy diferente a cómo estuvo la temporada pasada, en cuanto a grupos de equipos punteros, media parrilla y la cola. Sin embargo, no descarta cambios dentro de cada grupo. ¿Podría Red Bull superar a Mercedes? ¿La dura batalla que hubo a final de 2016 entre Williams y Force India seguirá disputándose? Smedley apuesta por sutiles variaciones.continúa el británico.Smedley es claro diciendo que lo que necesita la Fórmula 1 es que los aficionados lleguen cada fin de semana sin saber quién puede ganar la carrera. Espera que la nueva normativa de la emoción que necesita la categoría., finaliza el actual jefe de desarrollo de Williams.