Jeremy Clarkson tiene un mensaje para la nueva Fórmula 1El periodista y presentador Jeremy Clarkson, ex de Top Gear actualmente en “The Grand Tour”, tiene un mensaje para la nueva Fórmula 1. Clarkson desea que la categoría tenga un sabor más americano tras la marcha de Bernie Ecclestone.La estrella televisiva Jeremy Clarkson, actual director y presentador del programa The Grand Tour, ha lanzado un mensaje a la nueva Fórmula 1 y, por ende, a la nueva directiva que toma el mando de la categoría reina después de que Bernie Ecclestone haya sido despedido.El mensaje de Jeremy Clarkson a la nueva Fórmula 1 muestra el deseo del presentador de que la categoría reina se “americanice” y sea un gran show, como han prometido los nuevos gestores de la categoría reina, encabezados por Chase Carey y con el ex de la televisión ESPN, Sean Bratches, al mando de los asuntos relacionados con marketing.“Ha sido mucho tiempo tiempo para Bernie al final. Probablemente sea bueno que se haya ido, porque ahora esto se va a convertir en un show y no solo va a ser una herramienta para hacer más ricos a los que ya lo son”, ha señalado Clarkson.El británico cree que la F1 debería tomar como ejemplo la Nascar americana, pues guste o no guste, es capaz de reunir a más de 200.000 personas en un mismo circuito.“No hay duda de que los estadounidenses tiene un gran sentido del espectáculo. Piensen lo que piensen sobre la Nascar, son capaces de llenar estadios de 250.000 plazas, algo que ningún otro deporte puede hacer”, explica Clarkson.“Solo hay que decir a los viejos ricos que dirigen la Fórmula 1 que esto es para los fans. Esto es lo único que hará que los aficionados vean la F1 y por tanto el dinero del patrocinio vuelva. Creo que los estadounidenses lo entienden así, por lo que espero que este espectáculo vuelva”, agrega.En lo últimos años, Jeremy Clarkson ha sido visto en el Gran Premio de Mónaco. En el pasado también ha visitado el GP de Gran Bretaña. Como aficionado al mundo del motor, Clarkson también tiene el gran deseo de que funcione lo mejor posible.