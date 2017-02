por GTO » Hoy, 10:16

Fórmula 1Fórmula 1El gurú del marketing que desmoraliza al equipo de Fernando AlonsoLas perlas pesimistas y otras 'joyitas' de Zak Brown desde que llegó a McLaren"No creo que Alonso y Vandoorne se alegren por ganar al otro si están octavos o novenos""McLaren no va a ganar carreras este año"Zak Brown lleva menos de tres meses como director ejecutivo de McLaren, pero desde que sustituyó a Ron Dennis en noviembre se ha prodigado en declaraciones poco halagüeñas, desconcertantes en algunos casos y muy pesimistas en los últimos días. Estas son las 'joyitas' más destacadas del empresario y gurú del marketing que tiene que devolver a McLaren a lo más alto de la Fórmula 1:Sin patrocinador en 2017: "Ya no tengo tiempo ni ningún conejo en la chistera para lograr un patrocinador principal para 2017. Hay que empezar a mirar ya a 2018, lograrlo para entonces ya sería una hazaña. Estoy hablando con mucha gente. Nos centraremos en grandes marcas para 2018 y las negociaciones ya han empezado. Son geniales, pero en un punto muy temprano de negociación".Nada de victorias en 2017: "Para alcanzar el éxito debemos seguir subiendo posiciones en la parrilla, pero advertiría que no vamos a ganar ninguna carrera el próximo año. No lo espero".Octavos o novenos, como mucho: "Sabemos que los compañeros se quieren ganar el uno al otro, pero no creo que (Alonso y Vandoorne) se alegren mucho por ganar a su compañero si están octavos o novenos. Creo que su primera intención es llegar a la parte delantera de la parrilla y entonces preocuparse por su compañero".Esperaba una mejora en 2017: "2015 fue un año doloroso para el equipo. 2016 fue un buen paso adelante, pero aún no es suficiente para lo que se espera de McLaren. Si este año podemos dar el paso que hemos dado de 2015 a 2016, creo que iremos en la dirección correcta".El nuevo monoplaza: "Todo el mundo está motivado con el nuevo monoplaza. He visto el coche punto por punto y los elementos en los que han mejorado. Todos son optimistas para 2017. Han mostrado un gran progreso. Honda está dando potencia y si podemos dar el mismo salto que dimos de 2015 a 2016, estaremos en un buen lugar".El chasis del nuevo coche: "Estoy en contacto con Jonathan Neale, Eric Boullier y los ingenieros. Creo que en 2017 tendremos un chasis muy decente".El aspecto 'malote' de los nuevos monoplazas: "Los coches van a ser más rápidos y espero que las carreras sean cada vez mejores. Se van a ver muy bien y van a parecer 'malvados' con esas alas tan grandes y siendo más anchos".Campeones antes de 2020: "El objetivo es volver a ganar el campeonato del mundo antes de que termine esta década".Elogios a Ecclestone: "La Fórmula 1 no sería hoy el centro deportivo internacional que es sin la contribución enorme de Bernie Ecclestone en el último medio siglo. No puedo pensar en otra persona que haya tenido esa influencia en la construcción de un deporte global como él. Es un día en el que todos debemos rendir homenaje a un notable empresario visionario llamado Bernie Ecclestone, y darle las gracias".Largo futuro en McLaren: "No me sorprendería estar sentado con el uniforme de McLaren en un Gran Premio dentro de 10 años".La motivación de Alonso: "Yo no veo a Fernando desilusionado. Todavía no lo conozco bien, pero nos hemos reunido varias veces, hemos hablado por teléfono y te aseguro que está a tope de motivación. Cuando nuestro coche fallaba el año pasado, sus pilotajes continuaban siendo excelentes. Te seré sincero: Es el mejor piloto del mundo".La renovación de Alonso: "Creemos que Fernando es el mejor piloto del mundo y queremos que siga con nosotros. Queremos empezar las negociaciones pronto. Su contrato se está acabando y tiene tantas ofertas como te puedes imaginar. Si fuera él, me gustaría ver cómo van las cosas antes de tomar decisiones. No lo puedes culpar por eso. Creo que todos estamos esperando a ver qué pasa, y eso va por ambas partes".Alabanzas a Jost Capito poco antes de destituirlo: "A Jost lo conozco desde hace más de 10 años. Ha sido un ganador en todo lo que lo he visto. Creo que es un tipo extremadamente talentoso, así que que tenemos muy buenos recursos por lo que veo. Ahora la clave es avanzar y progresar, además de unirnos".