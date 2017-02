por bigbossf1 » Hoy, 12:27

GTO escribió: Creo que lo que hubiera evitado ambos accidentes es que no hubiera ni camiones ni tractores en las cercanías de un F1.

me parece absurdo votar en contra de algo porque no hubiera funcionado en una ocasión cuando esto mejora la seguridad, a Jules (por desgracia) no lo habría salvado ni el halo,ni aeroscreen ni un muro de hormigon, probablemente, a Maria ya tengo mis dudas, pero el halo si es útil para otra cosa, que hay sistemas mejores o puede haberlos? si, que se han de evitar problemas externos que pueda causar cualquiera de esos sistemas? soy el primero que siempre digo eso, si hay que meter algun sistema de estos adelante, pero que no de problemas, si se solucionasen los problemas de extracción del halo no vería porque no ponerlo aunque sistemas como el aeroscreen me gustan mas.Exactamente, me quema mucho cuando se culpa a la lluvia del accidente de Jules cuando la verdadera culpa del accidente es que hubiese una grua en un sitio donde pasaban coches sin SC.