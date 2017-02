por GTO » hace 25 minutos

El Parlamento Europeo apoya la solicitud de investigación sobre la F1Comparte en Facebook Comparte en TwitterEl Parlamento Europeo apoya la solicitud de investigación sobre la F1El Parlamento Europeo votó este martes para apoyar la solicitud de una investigación sobre prácticas monopolistas en la F1.Anneliese Dodds, parlamentaria británica del Europarlamento, lleva tiempo trabajando para que el comité de competencia del organismo realice una investigación a la estructura de gobierno de la F1 y de sus pagos.Force India y Sauber han presentado reclamaciones al organismo en 2015 y, mientras que la Unión Europea creó una nueva división interna para tratar los asuntos deportivos, y la Fórmula 1 es uno de ellos, aún no se ha iniciado una investigación formal.En enero, el Europarlamento elaboró un informe sobre competencia, que este año trataba de 184 temas, y en el que se hacen las recomendaciones para el programa de la Comisión Europea.Dodds solicitó una enmienda a este informe que "exige una investigación inmediata de los problemas de competencia que se deriven de la industria de la Fórmula 1". Cuando esta enmienda fue sometida a votación el martes, se aprobó por 467 votos, 156 en contra y 86 abstenciones.Mientras que el comité de competencia de la UE no tiene la obligación de iniciar una investigación, esta última votación aumentará la presión para que entre en acción."Estoy feliz de que el Parlamento Europeo haya respaldado mi petición para una investigación completa e inmediata sobre las prácticas contrarias a la competencia en la Fórmula 1", dijo la eurodiputada Anneliese Dodds quien recordó que hace unas semanas el equipo Manor Racing, situado al sureste de Inglaterra, quebró al no encontrar un comprador."Los equipos más pequeños son castigados injustamente por una asignación no competitiva del dinero de los premios, que siempre termina en manos de los equipos más grandes y de mayores recursos, incluso si terminan en el último lugar en todas las carreras" dijo y añadió que "los problemas con la F1 se extienden más allá del reparto del dinero de los premios, con seria preocupación acerca del acuerdo con la hacienda pública británica (HM Revenue and Customs) que les permite pagar sólo un dos por ciento de impuestos efectivos".Además, resaltó el conflicto de intereses existente en la reciente venta de la F1 a Liberty Media que benefició al regulador (la FIA) al autorizar la venta."También hay un importante conflicto de intereses sobre la reciente venta del campeonato a Liberty Media, después de que el regulador recibiese un beneficio de 79,5 millones de dólares al autorizar la venta", dijo."He escrito varias cartas a la Comisión Europea pidiendo una investigación completa y agardezco que el resto del Parlamento Europeo haya añadido su voz a esta petición. Debemos asegurarnos de no perder más puestos de trabajo altamente calificados en este sector y evitar que un deporte amado por 500 millones de fans se vuelva cada vez menos competitivo" añadió la eurodiputada británica.Si la UE decide investigar y la F1 es culpable de un abuso de poder en la forma en que gestiona sus asuntos, podría enfrentarse a una multa del 10 por ciento de su facturación, que el año pasado fue más de 1.000 millones de libras esterlinas.