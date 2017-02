por GTO » hace 20 minutos

La Fórmula 1 está preparada para la retransmisión a través de internetTata Communications y la FOM trabajaron conjuntamente durante la pasada temporada con vistas a estudiar la viabilidad de esta tecnología.Históricamente la Fórmula 1 se ha mostrado reticente a ciertos cambios, especialmente cuando estos tenían que ver con nuevas tecnologías aplicadas a la retransmisión y el seguimiento de la competición. Esta actitud no es fruto de la casualidad, sino consecuencia de varias malas decisiones tomadas en el pasado tras las cuales se intentó ofertar tecnología para la que el usuario no estaba preparado, con el consecuente perjuicio económico.Esto no solo ha provocado años de retraso de Fórmula 1 en redes sociales o portales de video, sino que incluso se retrasó de forma difícilmente comprensible la introducción de las cámaras de alta definición en los circuitos hasta que prácticamente se ha pasado de la calidad 'SD' al '4K' sin apenas transición.Pese a todo, la Fórmula 1 sigue teniendo una asignatura pendiente, la retransmisión de las carreras a través de internet. Aunque varias cadenas de televisión la han realizado por su cuenta, la FOM no ofrece una alternativa para el usuario final sin necesidad de pasar por las cadenas poseedoras de los derechos de retransmisión y sus a menudo inadaptables condiciones, al contrario de los sistemas adoptados por ejemplo por MotoGP, donde Dorna da al usuario final la posibilidad de contratar finalmente ese servicio.Aunque la Fórmula 1 no ha anunciado un sistema similar, Autosport si ha revelado que tras las pruebas realizadas en 2016 durante el Gran Premio de Singapur, Tata Communication se siente preparada para afrontar el reto tras comprobar la utilidad de la tecnología frente a vías más tradiciones como la televisión.Y es que aunque aunque el sistema esté listo, muchos contratos redactados tiempo atrás siguen vigentes, contratos que no contemplan la posibilidad de que un usuario pueda ver la Fórmula 1 en un determinado país si no es por su medio, especialmente cuando los derechos caen en televisiones de pago, como ocurrió precisamente en España con MotoGP, donde el tema levantó cierta polémica.Aunque realmente la noticia más positiva es saber que exista la alternativa ante la posibilidad de que ninguna televisión adquiera los derechos de retransmisión tras haber aumentando su precio a límites que imposibilitan la rentabilidad, escenario que se contempla en España para este mismo 2018.