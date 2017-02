por Trupon » Ayer, 21:51

Pirelli pide que no se cargue contra ellos si las carreras aburren

El constructor de neumáticos italiano continua poniendo la venda antes de la herida se produzca.

Por Sergio Martínez15 FEB 2017Hace unas semanas, Pirelli avisaba de que podríamos ver carreras sin estrategias y sin adelantamientos, palabras que no sentaron muy bien a todo lo que rodea la Fórmula 1 y a las que incluso contestó Carlos Sainz diciendo que no tenía sentido hablar de ello antes de que los coches pisaran la pista y que solo añadían un toque de negatividad a la Fórmula 1 en un momento de cambios.Sin embargo, en Pirelli parecen saber algo que el resto de la humanidad desconoce ya que el discurso ha seguido con la misma tendencia negativa. En esta ocasión, Paul Hembery aprovechó una charla con los medios presentes en el evento organizado con motivo del cumplimiento de 110 años por parte de Pirelli Motorsport, para volver a repetir el discurso en el que incluso fue más incisivo pidiendo a los presentes, que en su mayoría eran periodistas encargados de retransmitir la actualidad de la Fórmula 1, que no se les acuse si las carreras se vuelven aburridas.Hembery volvió a repetir el discurso en el que avisaba de que la mayoría de las carreras sería a una sola parada, modelo que asusta si pensamos en que los pilotos de cabeza saldrán a carrera con el neumático más blando disponible que además acumulará las vueltas propias de la clasificación. El máximo responsable de Pirelli incidió en que ellos se han limitado a hacer lo que les han pedido, al igual que hicieron con la anterior gama de neumáticos, cuya degradación e imposibilidad de empujar al máximo fueron siempre objeto de debate entre los aficionados.Además, Paul comentó sobre la problemática que han tenido al trabajar únicamente sobre datos simulados, lo cual podría incurrir en problemas con los neumáticos esta primera temporada. Para los de Pirelli, las 'mulas' que algunas marcas modificaron para simular la carga aerodinámica con alerones más grandes se quedaron muy lejos de lo que en apariencia los vehículos van a generar en 2017. Algo que tampoco es nuevo, pues ya Pirelli había avisado que hasta bien entrada la temporada no estarían asentados, con posibilidad de cambios y modificaciones.