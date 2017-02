por Trupon » Hoy, 09:59

Ferrari explica su silencio: "Sería erróneo generar expectativas"

Arrivabene argumenta su ausencia en el evento de Pirelli: "Tenemos mucho por hacer"

JORDI ANGRILL | 16 FEB 2017Ferrari ha aprendido la lección de 2016. El discurso del equipo de Maranello durante la pasada pretemporada fue que su objetivo no era otro que ganar el título después de ser subcampeones en 2015, pero los resultados finales determinaron otro fracaso de la Scuderia, pues no solo fueron superados por Mercedes, sino también por Red Bull.El año que viene habrá un gran cambio en el reglamento, y eso puede alterar la jerarquía de la parrilla. En Ferrari son conscientes de ello y prefieren centrarse en trabajar en silencio. Esta semana Pirelli organizó un evento para celebrar su 110 aniversario e invitó a responsables de otros equipos y personalidades de la Fórmula 1.SoyMotor.com fue uno de los medios invitados, y no faltamos a la cita, pero hubo una ausencia sonada: Maurizio Arrivabene. El director de Ferrari envió un vídeo mensaje a la prensa Italiana para dar las razones por las cuales no asistió al evento en Turín. "No estoy lejos de Maranello, pero no pude venir porque tenemos mucho por hacer".Alberto Antonini, portavoz de la Scuderia, explicó el porqué del silencio del equipo este invierno. "Sería inapropiado hablar sobre expectativas. Las reglas han cambiado y el coche será completamente diferente. Conocemos nuestras habilidades y el tipo de coche que hemos construido. En el equipo los resultados están en línea con las expectativas, pero tenemos que esperar para los tests en Barcelona para compararnos con los demás".