"Cuando un equipo se retira de la F1, esto evidencia un fallo en la organización de toda su estructura. No debemos olvidar que la normativa actual continuará vigente hasta 2020",

"Durante los últimos años, la F1 ha tomado un camino más tecnológico. En otras palabras, han tratado de convertir la F1 en la máxima expresión de la tecnología al introducir las nuevas Unidades de Potencia, lo que ha significado un gran aumento de los costes. Personalmente, habría preferido una tecnología como la que vemos en las carreras de resistencia. La F1 es un deporte de velocidad, con batallas rueda a rueda entre los pilotos", añade el de Faenza.



"En Melbourne veremos coches entre cuatro y cinco segundos más rápidos que los actuales según las simulaciones. ¿Qué tiene esto de bueno? Sinceramente, no creo que esto contribuya al espectáculo, ya que los aficionados no notarán cambios ya sea desde la grada o a través de la televisión."



"Me gustaría que [Liberty Media] dedicasen más días a test conjuntos, para rescatar en cierto modo a aquellos aficionados que han dejado de seguir la F1 al perder el interés. Deberíamos ver más acción en pista en lugar de pasar tanto tiempo con simuladores. Del mismo modo, propondría disminuir el número del personal trabajando para los equipos, así como prohibir los equipos de ingenieros que trabajan a distancia desde la sede de la escudería simultáneamente con los que están en el circuito."

"Por otro lado, también acabaría con las limitaciones para desarrollar los motores y los monoplazas. En cuanto a los pitstop, reduciría el número de mecánicos que trabajan en cada coche a 8, proporcionando un mayor espectáculo al público televisivo. Desde el punto de vista estratégico sería emocionante, al mismo tiempo que ayudaría a reducir los costes."

PROBLEMAS INTERNOSGiancarlo Minardi: El adiós de Manor evidencia un fallo en la estructura de la F1"Tras llegar a la Fórmula 1 en 2010 siendo 'Virgin Racing', cambiar su nombre tan solo un año después por 'Marussia Virgin Racing' y acabar como 'Manor Racing' en la temporada 2016, el equipo británico no tuvo más remedio que abandonar la categoría reina al haber perdido la décima plaza en el campeonato de constructores a favor de Sauber, quedándose sin medios económicos.Pudimos incluso apreciar la maqueta a escala del monoplaza con el que pretendían afrontar el campeonato de 2017, pero finalmente no consiguieron un inversor que les permitiese continuar en F1. Este abandono ha supuesto un duro golpe para el resto de escuderías, que han visto la cruda realidad de este deporte aún más cerca si cabe. Quien sabe qué suerte habría corrido el equipo Sauber de no auparse a esa última plaza que otorgaba un ingreso extra, al borde del abismo monetario.Giancarlo Minardi, fundador del equipo que a finales de 2005 pasó a ser lo que a día de hoy conocemos como Scuderia Toro Rosso, ha dado su opinión al respecto. Para él, la marcha del equipo Manor subraya dilemas internos en la esfera deportiva:destaca Minardi.Los V6 turbo, un fallo garrafalLo cierto es que la F1 dio un giro brutal a partir de la introducción de estos nuevos motores, una modificación de la que equipos como Mercedes supieron sacar provecho tras varios intentos fallidos años atrás. El equipo Red Bull, dominador absoluto en los últimos años de los V8, se vio relegado al tercer puesto, teniendo que pelear con Ferrari para ser los más próximos a los alemanes. La dirección tomada por los mandatarios ha sido la equivocada para Max Mosley, un veredicto que apoya Giancarlo Minardi, quien duda de una nueva era positiva en la F1:Aficionado fiel a la F1Al igual que un piloto que acaba su carrera deportiva en los circuitos continúa normalmente unido a este deporte de una u otra manera, Minardi confiesa que quiere lo mejor para la F1, a pesar de que ya no dirija ningún equipo del paddock: