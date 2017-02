por GTO » hace 29 minutos

Dallara: “No entiendo por qué decidieron centrarse en una carga aerodinámica más alta”Dallara no comprende demasiado bien porque en las nuevas reglas de la F1 decidieron centrarse en una carga aerodinámica más altaGiamPaolo Dallara, fundador de la empresa de diseño y construcción de chasis de automovilismo Dallara Automobili. En especial como constructor en las categorías de Fórmula 3 desde 1993, pero también en los chasis de la IndyCar Series, Indy Lights, Grand-Am Rolex Sports Car Series, GP2 Series, World Series by Renault, GP3 Series y ADAC Formula Masters. En F1 construyeron el chasis de la Scuderia Italia BMS de 1988 hasta 1992. En 1998 fabricaron un chasis de prueba para Honda. En 2006 fabricaron el chasis de la escudería rusa Midland F1 Racing y en 2010 el del equipo español Hispania Racing Team. Actualmente también colabora con el equipo estadounidense de F1 Haas F1 en la construcción de su chasis.Dallara ha hablado con Leo Turrini para el blog quotidiano.net, asegurando no comprender porque si la Formula Uno busca más igualdad se decidieron, en el cambio de regulación por centrarse en una carga aerodinámica más alta, ya que va a hacer en su opinión, casi imposible poder adelantar, poder estar detrás del coche de delante. Asegura que si se busca mejorar el espectáculo, esto parece que va justamente en la dirección opuesta.Dallara como ingeniero no alcanza a comprender como la F1 se ha centrado en carga aerodinámica más alta, según declaró para Leo Turrini: “De las nuevas reglas, como ingeniero, no entiendo por qué decidieron centrarse en una carga aerodinámica más alta. Esto significa que técnicamente se hace casi imposible adelantar, porque nadie va a estar siguiendo al de delante. Nos quejamos del poco espectáculo en la F1 y luego se va en la dirección opuesta…”.Aunque Dallara comprende que la Fórmula Uno también debe experimentar tecnológicamente: “Es menos negativo en la unidad de potencia. Véase, Fórmula uno y la experimentación tecnológica y debe estar en el nivel más alto. El híbrido combinado con el turbo va en esta dirección, y es un reto para los que producen coches, tiene sentido…”.Pero Dallara se plantea donde se debería poner el límite entre la tecnología, la investigación y el espectáculo y compara con las competiciones en América donde se intenta igualar la competición: “Entonces, por supuesto, uno tiene que preguntarse cuál es el límite entre la investigación y el espectáculo. Como saben estamos muy presentes en América acabo de ganar con el Cadillac en Daytona y América tiene una obsesión por nivelar la competencia. En todos los sentidos. Tome las banderas amarillas, etcétera, la F1 sigue a otra filosofía, y de hecho se inventó el coche de seguridad virtual para conservar distancias en pista… Es un choque casi cultural. Me encanta América, y mi negocio principal, pero entiendo que hay diferentes enfoques. No me pregunte qué es lo mejor”.Sobre Ferrari, Dallara no ha querido hablar mucho sobre sus opciones, pero asegura que el que no está ganando tiene oportunidad cuando hay cambios: “¿El Ferrari? Usted sabe mucho más que yo, y sé que es extraordinariamente cauteloso. Hagámoslo así. Cuando se empieza a jugar con un montón de cartas completamente nuevas, el que está perdiendo tiene una mejor oportunidad…”.