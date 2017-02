por Trupon » Hoy, 13:21

El plan B de Pirelli son neumáticos similares a los del año pasado

El suministrador ha confirmado que ha creado otra gama de compuestos en caso de que los nuevos no funcionen como se esperaba.

Por Sofía Tera18 FEB 2017La gente de Pirelli no se ha mostrado muy convencida con respecto al rendimiento de los nuevos neumáticos que introducirán esta temporada. En caso de que no funcionen como se esperaba, el suministrador ha creado una gama de repuesto similar a la que utilizaron el año pasado, lo que conllevaría una mayor degradación de las gomas. Aun así, Pirelli no tiene intención de utilizar estos compuestos a las primeras de cambio y solo ocurriría si la FIA y los equipos aprueban su introducción.“Decidimos comenzar la temporada con compuestos que son completamente nuevos. Una nueva filosofía que encajaba con lo que se pedía: menos degradación”, afirmó Mario Isola a Motorsport.com. “Hicimos nuestras suposiciones basándonos en el hecho de que los nuevos coches tengan el rendimiento que se ha visto en las simulaciones. Si por alguna razón no se alcanza ese nivel de rendimiento y haya menos energía en el neumático, tendremos que volver a las gomas con una filosofía más clásica”.“Tenemos una gama de compuestos de reserva homologada que podemos usar para reemplazar las gomas base. Esta sería una discusión que habría que tener con los equipos y la FIA para aprobar su introducción. Pero no tenemos intención de usarlos en este momento. Los neumáticos de repuesto serán similares a los de la anterior generación: mayor degradación y calentamiento más rápido. No son más duros o blandos. Pero con los nuevos compuestos tenemos una ventana de trabajo más amplia”, detalló el responsable de Pirelli.