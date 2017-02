Hamilton: "No me gusta que mi compañero estudie mis datos"

El británico explica que todo piloto debería ser capaz de encontrar el límite sin ayuda

Entiende que los ingenieros compartan datos, pero se muestra receloso con su compañero

¿Cómo mejoraría la Fórmula 1? Propone recuperar el cambio manual en H

MARTÍ MUÑOZ | 17 FEB 2017Lewis Hamilton opina que los pilotos no deberían poder estudiar la telemetría de sus compañeros, ya que siente que ésa es una forma de “copiar” el trabajo del otro. Argumenta que si alguien llega a la Fórmula 1 es porque tiene talento y que en ese talento se presupone una capacidad para encontrar los límites sin ayuda externa.A menos que exista una rivalidad interna máxima, los compañeros de equipo comparten datos entre ellos. Eso significa que pueden saber con absoluta precisión cómo pilota el otro: cuándo frena, qué porcentaje de acelerador o freno aplica, qué velocidad lleva en el paso por curva, etc. Todas esas variables son de utilidad para mejorar el rendimiento sobre la pista."Yo salgo, hago mis vueltas y mis deberes, y el otro (piloto) puede ver mi trabajo. Cuando estoy al volante, tomamos nota de los puntos de frenada, de los baches, las marcas de neumático… Todo eso te ayuda a trazar una curva más rápido", ha explicado desde un evento promocional de UBS, patrocinadora global de la Fórmula 1."Y el otro piloto te puede copiar esos datos. 'Oh, frena cinco metros más tarde. Voy a intentarlo'. Eso es lo que no me gusta, porque le permite acercarse. No se podía hacer eso cuando estábamos en el karting, ahí podías brillar".Hamilton no se opone a que los ingenieros de los dos monoplazas trabajen de forma cooperativa, porque argumenta que eso contribuye a mejorar los reglajes y en última instancia al bienestar del equipo. Pero no le gusta que sus rivales más próximos puedan descubrir sus secretos."No estoy en contra de que los ingenieros del equipo compartan datos, sino de que los pilotos estudien los datos del otro. Me estudias porque soy mejor. Si contratas a un piloto es por su talento y debería ser capaz de salir ahí fuera y descubrir (los límites) sin tu ayuda"."Si sientas a un chico de la Fórmula 3 en el simulador y haces que corra cada día, al final llegará a mis líneas (de telemetría). Pero debería poder descubrirlo por él mismo. Has de encontrar los límites por ti mismo, ése es el reto de ser un piloto. Si no lo puedes hacer solo, no eres lo bastante bueno y no mereces estar ahí".Preguntado por cómo sería su Fórmula 1 ideal, el británico ha sorprendido al proponer regresar a unos monoplazas con cambio manual en H."Volvería a un coche más genérico. No pondría el balance de frenos en el volante, me gustaba cuando lo teníamos separado en el cockpit. Y también me gustaría tener un cambio de marchas normal. Quitaría el cambio secuencial que tenemos ahora. Ahora todo se hace con un click".