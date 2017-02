por Trupon » Hoy, 13:39

MIGUEL A. FERNÁNDEZ | 17 FEB 2017Todas las alarmas saltaron el pasado 2 de diciembre. Nico Rosberg, flamante Campeón del Mundo, decidía retirarse tan sólo 5 días después de levantar el título. Los nombres de posibles sustitutos empezaron a surgir y entre ellos, como no podía ser de otra forma, el de Fernando Alonso brillaba por encima del resto.Una opción tan deseada por los aficionados como poco probable por la gestión del equipo Mercedes. Toto Wolff, jefe de equipo de los de Brackley, asegura que como aficionado le hubiera encantado presenciar una nueva lucha al más puro estilo 2007 entre el asturiano y Lewis Hamilton, pero en realidad esta opción nunca estuvo en sus planes."Desde la posición de los fans, lo entiendo. A mi también me habría gustado ver a Fernando en Mercedes y esa vieja rivalidad de 2007 de vuelta a la vida", comento Wolff en declaraciones a la emisora radiofónica BBC5 Live.Pero evidentemente, volver a juntar a dos de los mejores pilotos de la parrilla tras toda aquella tensión generada cuando ambos corrían para McLaren, sería un riesgo desde el punto de vista del conjunto de la estrella."Desde la perspectiva del equipo, simplemente no funciona. Hay una historia. El año 2007 también fue un capítulo doloroso para Mercedes, como compañero de McLaren por aquel entonces, estábamos involucrados de forma muy cercana. Por supuesto, ellos han madurado y la gente cambia. Hamilton-Alonso podría haber sido una alineación fascinante, pero simplemente demasiado fascinante para nosotros", afirmó.