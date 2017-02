por Trupon » Hoy, 19:51

Symonds habla sobre Fernando Alonso y Singapur 2008

La carrera deportiva de Pat Symonds ha estado fuertemente ligada a la fábrica de Enstone, por la que pasaron Toleman, Benetton y Renault.

Ello le permitió trabajar con Ayrton Senna, Michael Schumacher y Fernando Alonso, a los que ha comparado entre ellos.

También ha reconocido estar profundamente arrepentido por lo ocurrido en Singapur 2008, ya que dañó su carrera de un modo casi irreparable.

David PlazaDavid Plaza19 FEB 2017Pat Symonds es una de las personas que mejor conoce a Fernando Alonso, pues no en vano era una de las cabezas visibles de Renault en la época en la que el español compitió para la formación francesa.El hasta hace algunas semanas Director Técnico de Williams ha repasado su carrera deportiva en una entrevista concedida a Motorsport Magazine y, durante la misma, obviamente Fernando Alonso ha tenido su cuota de protagonismo.Para Symonds, descubrir a Fernando Alonso fue todo un shock y pronto se dio cuenta de que estaba ante un joven piloto muy especial. “Pensé: ‘guau, este chico es diferente’. Era más rápido y consistente que nuestro piloto número 1 de ese momento (Giancarlo Fisichella) y telefoneé a Flavio esta noche para decirle que este chico era muy especial”, comentó Symonds.El veterano ingeniero británico ha trabajado con pilotos como Ayrton Senna en Toleman o Michael Schumacher en su época de Benetton y, junto con Fernando Alonso, constituyen el podio de Symonds. “Fernando era increíblemente competitivo, tenía la misma autoestima de Ayrton Senna y Michael Schumacher. Ellos saben que son los mejores. Era un gran piloto, quizá no tanto como Michael, pero muy, muy rápido de todos modos. Durante el tiempo que trabajé con ellos, diría que Michael era el más rápido, luego Fernando y luego Ayrton. Pero fue el primer año de Ayrton y estoy seguro de que la gente que trabajó con él cuando ganó campeonatos no estaría de acuerdo con esta aseveración”, reconoce Symonds, que con los tres pilotos trabajó durante su primera fase en la Fórmula 1.No hubo feelingPero Symonds reconoce que ciertos aspectos de la actitud de Fernando Alonso le impidieron congeniar con el español del mismo modo que lo hizo con Michael Schumacher, asegurando que Alonso no se entregó al 100% en determinados momentos de su estancia en Renault. “Si el coche no estaba en su sitio, a veces Fernando no lo daba todo. Como jugador de equipo, se dejó llevar en ocasiones y nunca creé un vínculo con él como lo hice con Michael, nadie en el equipo lo hizo, era un poco solitario. Se adaptó bien a esa era de carreras al sprint porque era implacable, pero no subestimes su capacidad de adaptación. Con el coche adecuado, aún podría ganar títulos”, afirma Symonds seguro de que el español aún puede brillar en su carrera deportiva.Una de las cosas más llamativa de Fernando Alonso en sus inicios fue su agresivo estilo de entrada en curva, algo posiblemente influido por los neumáticos Michelin de la época. “Cuando estuvo con nosotros, tenía un estilo de pilotaje muy distintivo, tenía un giro de volante inicial muy rápido. No lo hace actualmente, quizá fuera por las características del coche o los neumáticos. Solía esperar mucho para tirarse al vértice y luego, muy rápidamente y de manera muy agresiva, metía el coche. De ese modo mataba el subviraje a media curva que es inherente a un coche de Fórmula 1”, comenta Symonds que, acertadamente, incide en lo diferente que es el estilo de pilotaje del Alonso actual.Symonds también habló del episodio más embarazoso de su carrera deportiva y uno de los peores de la historia de las carreras: el accidente intencionado de Nelson Piquet Jr. en el Gran Premio de Singapur 2008, que propició la victoria de Fernando Alonso. “Nunca intentaré justificar lo de Singapur, pero determinadas presiones fueron indescriptibles. FLavio me dijo que teníamos que ganar una carrera ese año o Renault se marcharía. Me arrepiento profundamente porque lo cambió todo y me destrozó. Tenía una carrera de la que estar orgulloso y quedó en nada por un incidente que fue muy complicado de restaurar”, reconoció un Symonds que fue inhabilitado durante un tiempo y que volvió posteriormente como consultor de Marussia y Director Técnico de Williams.